Quality Assurance Manager
2025-09-18
Vill du vara med och forma kvalitetsarbetet i en organisation som är mitt i en stor tillväxtresa? Vi på Colly Flowtech söker nu en erfaren kvalitetssäkrare som vill driva kvalitetsarbetet i vår produktion och utveckla och efterleva våra strukturer, processer och arbetssätt. Du blir den första som arbetar heltid med kvalitetssäkring i produktion - en nyckelperson med stort inflytande.
Rollen som Quality Assurance Manager
Som Quality Assurance Manager kommer du att arbeta nära vår produktion, främst i Göteborg men även Lund. Du jobbar operativt och får möjlighet att delta i strategiskt arbete. Du kommer delta vid revisioner samt stötta i organisationsövergripande lärande.
Du kommer bland annat att:
Utföra kvalitetskontroller och granskningar enligt fastställda rutiner
Utveckla och följa upp kvalitetsledningssystem och dokumentstyrning
Identifiera avvikelser och genomföra rotorsaksanalyser
Identifiera och implementera förbättringsåtgärder
Genomföra riskanalyser och förbättringsprojekt enligt LEAN
Följa upp efterlevnad av kundkrav, regulatoriska krav (t.ex REACH, RoHS)
Dokumentera kvalitetsdata och nyckeltal
Du rapporterar till vår Kvalitet- och Hållbarhetschef som är placerad i Stockholm. Teamet består även av en Kvalitet- och Hållbarhetskoordinator som också sitter i Stockholm.
Vem söker vi? Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsorienterad. Du tar initiativ, kommunicerar tydligt och samarbetar gärna tvärfunktionellt. Du har förmåga att se helheten samtidigt som du hanterar detaljer med precision.
För att lyckas i rollen har du:
Relevant utbildning inom kvalitet, teknik eller produktion
Erfarenhet av kvalitetssäkring inom produktion, gärna inom läkemedel eller livsmedel
Erfarenhet av kvalitetsledningssystem, processer och LEAN
God förståelse för ISO-standarder och regulatoriska krav
Vana att arbeta med förbättringsverktyg som FMEA och PDCA.
Du har erfarenhet av att arbeta i affärssystem såsom SAP, Monitor eller IFS, och är van vid att använda digitala verktyg för kvalitetsuppföljning. Dessutom har du kunskap om statistiska metoder och är bekväm med att analysera data i exempelvis Minitab eller Excel.
Vad erbjuder vi?
Vårt team är ryggraden i vår verksamhet och vi tror på att skapa en arbetsmiljö där våra medarbetare kan trivas, växa och blomstra. För att säkerställa detta investerar vi stort i utveckling och arbetsmiljö, vilket är avgörande för att attrahera och behålla de bästa medarbetarna.
Colly Flowtech är kollektivavtalsanslutna vilket innebär att du får tjänstepension och föräldralön. Här är några av våra förmåner:
Friskvårdsbidrag 4000 SEK
4 stycken naprapati- eller massagebehandlingar per år
Extra grupplivförsäkring till alla medarbetare.
Hälsofrämjande fokus
Hälsokontroller
37,5 timmars arbetsvecka
Lediga halv- och klämdagar
60-årsrådgivning - förberedande samtal inför pension
Förmånscykel
Välkommen med din ansökan!
Vi står för en fördomsfri rekryteringsprocess och vill uppnå bästa möjliga matchning mellan kandidat och Colly Flowtech. Som en del av rekryteringen använder vi därför Assessios tester för att mäta personlighet och problemlösningsförmåga. De kandidater som uppfyller kvalifikationerna i högst utsträckning kommer gå vidare till att få utföra dessa tester. Testet för problemlösningsförmåga tar 12 minuter att utföra och personlighetstestet tar ca 20 minuter.
Assessio använder AI i sin analysmodell för att matcha testresultaten mot en kompetensprofil vi valt ut för rollen. Denna datadrivna metodik hjälper oss att göra en objektiv och strukturerad bedömning i urvalsarbetet. All slutlig bedömning görs dock alltid av rekryterande chef tillsammans med HR.
För att ytterligare hålla en fördomsfri rekryteringsprocess och dessutom förenkla ansökningsprocessen tackar vi vänligt nej till personliga brev. Ansök istället endast med ditt CV eller Linkedinprofil.
Sista ansökningsdatum är 30 September och urval samt intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Om Colly Flowtech
Colly Flowtech är en ledande leverantör av innovativ flödesteknik och erbjuder de bästa helhetslösningarna av flödesprodukter till den tillverkande industrin på skandinaviska marknaden. Genom kombinationen av egen produktion och samarbeten med världsledande leverantörer erbjuds våra kunder den senaste teknologin och de mest innovativa produkterna.
Colly Flowtech har gjort en stark resa sedan vi grundades 2007, då vi vuxit från 8 miljoner i omsättning till 376 miljoner 2024. Därtill har också antalet anställda ökat och vi är idag över 75 medarbetare. Vår sammanhållning och envishet har drivit oss framåt, med mod, hängivenhet och en passion för att göra skillnad. Tillsammans har vi byggt ett företag som förändrat spelreglerna inom branschen. Vi ser nu fram emot kommande år där tillväxt, fortsatt framgång och investeringar i våra medarbetare är i fokus. Vår vision är att överträffa högt ställda förväntningar, med en motiverande och hälsosam arbetsplats. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Colly Flowtech AB
(org.nr 556506-7948), https://www.collyflowtech.se/ Arbetsplats
Colly Flowtech Kontakt
Linnéa Larsson linnea.larsson@colly.se Jobbnummer
9514885