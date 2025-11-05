Psykoterapeut 100% till Livscentrum
2025-11-05
Vi söker en ny kollega till vårt team!
Vi söker en psykoterapeut till Livscentrum, som består av psykoterapimottagning och familjerådgivning.
Livscentrum verkar i gränslandet mellan kyrka och samhälle och har ett bra samarbete med vårdcentraler, ungdomsmottagning och psykiatrisk öppenvård. Till psykoterapimottagningen välkomnas alla boende i Sollentuna från 18 år, oavsett tro eller religionstillhörighet. Mottagningen är HBTQI+ - certifierad och har tilldelats Regnbågsnyckeln.
Livscentrum består idag av fyra leg. psykoterapeuter som arbetar med individualterapier och familjerådgivning, samt en samtalsterapeut som arbetar med stödsamtal för ungdomar/unga vuxna. Mottagningen består även av flera volontärer, med olika terapiinriktningar. Till våren går vår kollega i pension och vi söker därför en efterträdare.
Arbetsuppgifter:
Psykoterapi, kris- och stödsamtal samt viss familjerådgivning. Tillsammans med en kollega ingår även ansvar för volontärarbetet, samt att bedöma och fördela inkomna ärenden till psykoterapimottagningen. Viss grupp- och kursverksamhet förekommer.Publiceringsdatum2025-11-05Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad psykoterapeut med erfarenhet av kliniskt psykoterapeutiskt arbete. Du har ett professionellt förhållningssätt, är samarbetsinriktad och har god förmåga att skapa förtroendefulla och goda relationer. Du har vana av att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar att ingå i ett team. Du delar Svenska kyrkans grundvärderingar och är medlem.
Det är meriterande om du är psykolog, har erfarenhet av arbete inom psykiatri eller övrig region. Du bör ha ett integrativt förhållningssätt och först och främst se människan i sitt sammanhang.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper utifrån vilket sätt du kan komplettera teamet, och vi vill också i den mån det är möjligt, uppnå jämn könsfördelning.
Som medarbetare på Livscentrum har du tillgång till extern handledning, fortbildning och reflektionstid. Vi tillämpar även flexibel arbetstid och har såväl friskvårdsbidrag som friskvårdstimme. Du kan även ansöka om semesterväxling.
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning. Tillträde sker efter överenskommelse, förslagsvis i mitten av april 2026.
Passar du in på vår beskrivning? Välkommen med din ansökan senast den 4 januari 2026. Vi kommer att intervjua löpande.
FÖR FRÅGOR kontakta:
Annelie Möller Backman, leg. psykoterapeut, socionom. Telefon: 08-505 513 45
Mail: mailto:annelie.mollerbackman@svenskakyrkan.se
Elisabeth Mannerberg, leg. psykoterapeut, präst och arbetsledare för Livscentrum. Telefon: 08-505 513 66
Mail: mailto:elisabeth.mannerberg@svenskakyrkan.se
REKRYTERINGSPROCESS
Inför en eventuell andra intervju kommer vi att begära in och ta referenser från de kandidater som går vidare i processen.
