Psykolog vuxenpsykiatriska öppenvården
2025-08-25
Till vår vuxenpsykiatriska öppenvård i Kalmar söker vi nu psykolog.
Vi söker dig som vill arbeta med psykiatrisk diagnostik, psykologisk utredning och psykologisk behandling individuellt och i grupp. En stor del av arbetet sker tillsammans med andra inom såväl den egna yrkesgruppen som tvärprofessionellt i det psykiatriska öppenvårdsteamet.
Vi erbjuder dig ett spännande och omväxlande arbete med drivna kollegor och välfungerande samarbete. Vi vet att våra medarbetare tycker att det är roligt att gå till jobbet och hos oss är det viktigt att arbetsplatsen erbjuder trivsel, trygghet och roliga utmaningar.
Som ett led i att skapa en god arbetsmiljö och en ökad patientsäkerhet erbjuder vi handledning och kompetensutveckling till samtliga personalkategorier och möjlighet för dig att specialisera dig inom något område.
Om dig
Du är legitimerad psykolog och har intresse av specialistpsykiatri. Arbetslivserfarenhet inom specialistpsykiatri är meriterande likaså om du är specialistpsykolog.
Då rollen innebär mycket samarbete lägger vi stor vikt vid en god samarbetsförmåga. Du är skicklig på att lyssna och kommunicera och bidrar på så sätt till ett gott arbetsklimat där vi hjälps åt och samarbetar för att nå bättre behandlingskvalitet för våra patienter.
Vi ser gärna att du har intresse för utveckling och lärande och trivs med att dela med dig och ta emot nya kunskaper och erfarenheter.
Vi intervjuar löpande under ansökningstiden så skicka din ansökan så snart som möjligt.
Din framtida arbetsplats
Vuxenpsykiatri Söder består av en psykiatrisk akutmottagning, heldygnsavdelningar, öppenvårdsmottagningar. Hos oss arbetar ca 220 engagerade medarbetare med ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag! Kanske just du vill bli en av oss?
Kalmar är en vacker och lagom stor stad som har blivit framröstad som Sveriges bästa sommarstad ett antal år i rad, men som är en trevlig stad att leva i alla årstider. Här finns goda kommunikationer, närhet till hav och natur och det är cykelavstånd till det mesta. Om du inte bor på orten och får anställning här så erbjuds du även hjälp med att hitta boende.
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tillämpar individuell lönesättning
