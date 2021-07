Psykolog till verksamhetsområde Umeå - Kriminalvården, Umeå - Psykologjobb i Umeå

Kriminalvården, Umeå / Psykologjobb / Umeå2021-07-04Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.Vi söker nu en tidsbegränsad psykolog på 50% till verksamhetsområde Umeå som består av häktet Umeå, anstalten Umeå och anstalten Sörbyn.2021-07-04Som psykolog kommer du att ansvara för det psykologiska behandlingsarbetet på anstalten Umeå, anstalten Sörbyn samt häktet Umeå. Du gör kliniska bedömningar och kartlägger klienternas behov samt genomför individuellt anpassade insatser.Arbetet innebär självständiga och varierande arbetsuppgifter främst på individnivå. Samarbete med övrig kriminalvårdspersonal, vårdpersonal samt externa aktörer är en självklar och viktig del av arbetet liksom att vara insatt i tillämpliga lagar och Kriminalvårdens föreskrifter samt att upprätthålla en hög säkerhet i ditt dagliga arbete.Du förväntas vara självgående i din roll, samtidigt som du har förmågan att upprätthålla ett gott samarbete med såväl klienter, medarbetare som externa aktörer. Vi ser att du dessutom är lyhörd, nyfiken, stabil och trygg.För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Vi söker dig som är/har:Legitimerad psykologFörmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenskaB-körkortKlinisk erfarenhet som psykolog med inriktning mot personer med sociala och/eller psykiska funktionshinder samt substansrelaterade störningarMeriterandeErfarenhet från Kriminalvården eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdigÖVRIGTVi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstidDeltid. Dagtid. Måndag-fredag, flextid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. .Månadslön Individuell lönesättning tillämpas.Sista dag att ansöka är 2021-07-25Kriminalvården, Umeå5845299