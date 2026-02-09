Psykolog till Vårdcentralen Brinken
2026-02-09
Vill du bli vår nya kollega på Vårdcentralen Brinken? Vill du vara med och bidra till framtidens bästa primärvård?!
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum.
Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vårdcentralen Brinken ingår i Primärvården i Region Östergötland. Vårdcentralen är belägen i södra delen av Sjöstaden Motala, vi har cirka 12 000 listade invånare. Vi är en välfungerande vårdcentral med olika kompetenser där vi arbetar självständigt men även i team. Vi är cirka 45 personer som arbetar tillsammans på vårdcentralen i ett öppet och varmt arbetsklimat. Vi strävar efter att använda rätt kompetens och erbjuda våra patienter en vård av god kvalité och hög tillgänglighet.
Läs gärna om vår karriärstege för psykologer och även om dina förmåner hos oss.

Dina arbetsuppgifter
Vi söker en psykolog/psykoterapeut till vår samtalsmottagning. Mottagningen är central för omhändertagandet av psykisk hälsa på vårdcentralen och medarbetarna arbetar tätt tillsammans med rehabkoordinator samt övriga yrkesgrupper. Vi arbetar med behandlande samtal och internetbaserad KBT.
Om dig
Du är legitimerad psykolog/psykoterapeut, gärna med erfarenhet av primärvård. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med KBT. Du behärskar svenska språket i tal och skrift, motsvarande C1-nivå.
Som person har du har ett trevligt bemötande gentemot både patienter och kollegor. Flexibilitet och en god samarbetsförmåga är av värde då vi arbetar med patienten i centrum. Att vara självständig, trygg och ha struktur underlättar arbetet i att göra egna bedömningar.
Vi värnar om vår arbetsmiljö, att du som medarbetare ser dig själv som en naturlig del i att den blir god, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och lämplighet.
Vi har ett gott arbetsklimat där vi är måna om varandra och bemöter varandra och våra patienter väl.
Utveckling, utbildning och förbättringsarbeten ingår i ditt arbete och vi ser gärna att du har ett intresse för detta och vill bidra.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
