Psykolog till Psykoterapimottagning, Vårdcentralen Vellinge
Region Skåne, Primärvården / Psykologjobb / Vellinge Visa alla psykologjobb i Vellinge
2025-10-02
Gör skillnad. Varje dag.
Region Skånes offentliga primärvård etablerar nu en mottagning för vårdval psykoterapi i anslutning till Vårdcentralen Vellinge. Här erbjuds psykologisk behandling av hög kvalitet inom ramen för vårdvalet, med fokus på att ge patienter i regionen ett tillgängligt och professionellt stöd för sin psykiska hälsa. Tjänsten innebär ett självständigt kliniskt arbete, men med nära koppling till vårdcentralens befintliga verksamhet genom delade lokaler och gemensam verksamhetschef.
Vårdcentralen Vellinge är en stabil och välfungerande verksamhet med cirka 10 500 listade patienter. Vi är en etablerad aktör i sydvästra Skåne med ett brett vårdutbud och hög servicenivå. Hos oss arbetar ett tvärprofessionellt team bestående av bland annat läkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeut, dietist och kurator. Till vårdcentralen hör även ett äldreboende och en familjecentral med barnavårdscentral. Vår arbetsmiljö präglas av gott samarbete, engagemang och en kultur med högt i tak och stor omtanke om både patienter och kollegor.
Genom att vara placerad i samma lokaler som vårdcentralen ges möjlighet till ett nära utbyte med andra professioner, vilket stärker helhetsperspektivet i patientarbetet. Du kommer också att ha tillgång till administrativt stöd som underlättar det dagliga arbetet och skapar utrymme för det kliniska innehållet. Lokalerna är moderna och lättillgängliga, med busstationen Vellinge ängar precis utanför dörren och gratis parkeringsmöjligheter för dig som tar bilen.
Vi ser fram emot att välkomna en ny kollega som vill vara med och utveckla vår mottagning för vårdval psykoterapi i Vellinge och bli en del av vårt engagerade och professionella team.Publiceringsdatum2025-10-02Arbetsuppgifter
Nu finns möjlighet för dig att arbeta som legitimerad psykolog eller psykoterapeut vid Vellinges mottagning för psykoterapi inom vårdval Skåne.
I rollen arbetar du självständigt med bedömning och behandling av patienter med lätt till måttlig psykisk ohälsa, såsom stressrelaterade besvär, depression och ångest. Du ansvarar för hela behandlingsprocessen, från inledande bedömningssamtal till genomförande och uppföljning.
Behandlingarna sker individuellt och du ges stort utrymme att utforma ditt arbetssätt utifrån din professionella kompetens och erfarenhet. Du kan använda de metoder och tillvägagångssätt som du är utbildad i och som bäst stödjer patientens behov.
Uppdraget innefattar dokumentation enligt gällande riktlinjer samt uppföljning av behandlingsinsatser enligt vårdvalets struktur. Trots att arbetet är självständigt finns stöd att få från vårdcentralens ledning, administration och övriga kollegor. Vi söker dig som trivs med att arbeta självständigt men som också uppskattar att vara en del av en större helhet där samarbete och gemenskap är viktiga delar.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad psykolog alternativt legitimerad psykoterapeut, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård eller med psykologisk behandling.
Du som person har ett intresse för att arbeta med psykologiskt behandlingsarbete. Vidare bidrar du till arbetsklimatet med ditt engagemang och positiva inställning, med fokus på att erbjuda bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill är du trygg som person och noggrann i din yrkesroll. Vi ser också att du aktivt bidrar till verksamhetens förbättrings- och utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
Primärvården Skåne - I första hand för hela livet.
Primärvården Skåne är Region Skånes primärvård i egen regi. Vi är ca 3 500 medarbetare som varje dag arbetar för att ge Skånes invånare nära vård av hög kvalitet och ett gott bemötande, genom livets alla skeden. Detta gör vi utifrån Region Skånes värdegrund välkomnande, drivande, omtanke och respekt.
Primärvården Skåne bedriver verksamhet över hela Skåne, både i städer och på mindre orter. Vi möter patienter med olika behov, bakgrund och förutsättningar fysiskt på våra mottagningar eller digitalt. Vår verksamhet är konkurrensutsatt och behöver nå ut till människor i alla åldrar, med olika bakgrund och på olika platser i Skåne. Primärvården Skåne baserar sin positionering på samma grund som Region Skåne, som finns beskrivna i varumärkesguiden för Region Skåne.
Primärvården Skånes verksamhetsidé
