Psykolog
Region Jönköpings län / Psykologjobb / Jönköping Visa alla psykologjobb i Jönköping
2025-12-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Habiliteringscentrum i Jönköping
Habiliteringscentrum i Region Jönköpings län söker psykolog till ett av två vuxenteam i Jönköping.
Är du psykolog som vill vara med och göra skillnad för våra målgrupper? Lockas du av ett tvärprofessionellt arbetssätt och trivs med att arbeta i team?
Bli en del av en kompetent och trevlig arbetsgrupp, varmt välkommen med din ansökan!
Rollen som psykolog
Som psykolog inom vuxenhabiliteringen arbetar du både självständigt och tillsammans med ett tvärprofessionellt habiliteringsteam på cirka 8 personer.
Du arbetar med varierande arbetsuppgifter i form av:
• Behandlande samtal
• Stödsamtal,
• Utredning
• Bedömning och diagnosticering
• Handledning/konsultation till boendepersonal, personliga assistenter och anhöriga.
• Arbetet har även inslag av gruppverksamhet och utbildningsinsatser.
Arbetet utförs mestadels på egen mottagning, men variation erbjuds också genom besök på annan plats av relevans för patienten och ärendet.
Vuxenhabiliteringen möter personer med intellektuella funktionshinder, rörelsehinder, progressiva muskelsjukdomar, autism, vissa sällsynta diagnoser samt allvarliga hjärnskador. Våra psykologer har en generell kunskap om psykologiska och sociala konsekvenser vid funktionsnedsättning, och specifik kunskap om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka individens psykiska mående, utveckling/kognition och vardagsliv.
Din blivande arbetsplats
På Habiliteringscentrum vill vi skapa förutsättningar för ett så självständigt liv som möjligt för personer med funktionsnedsättning och vi hoppas att du nu vill vara en del i detta.
Grunden för vårt arbete är mötet med barn, ungdomar och vuxna som kommer i kontakt med oss utifrån sina individuella behov av habilitering. Vår utgångspunkt är alla människors lika värde. Det innebär att vi möter alla utifrån individens unika livssituation och förutsättningar.
Vi bygger vår verksamhet genom meningsskapande möten. Medskapande, meningsfullhet och kvalitet är våra kärnvärden, som är viktiga och ledande för oss. Allting mynnar ut i vår vision; Ett bra liv i en attraktiv region för alla.Publiceringsdatum2025-12-11Profil
Vi söker dig som är legitimerad psykolog med ett intresse för habiliteringscentrums målgrupper. Har du erfarenhet av våra målgrupper ser vi det som positivt.
För att trivas hos oss på vuxenhabiliteringen bör du ha lätt för att möta och arbeta med människor i olika situationer.
De personer som kommer till vår verksamhet befinner sig alla i olika skeden av livet och det är viktigt att kunna utgå från deras olika förutsättningar och se till personens bästa.
Körkort är önskvärt.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig ett arbete där du får bidra med din psykologkompetens i ett tvärprofessionellt team. Teamarbetet skapar goda förutsättningar för lärande och personlig utveckling. Detta genom diskussioner och delat patientarbete med kollegor som bär andra yrkesperspektiv än ditt egna. Genom det vidgade perspektivet ökar möjligheterna att skildra och möta hela människan i sin komplexitet, vilket bjuder på stimulerande utmaningar såväl som en meningsfull känsla i arbetet.
Du erbjuds möjlighet till individuell och/eller grupphandledning samt regelbundna yrkesträffar. Du har alltid nära till ditt team samt dina psykologkollegor. Det arbetar flera psykologer inom barn- ungdoms- och vuxenhabiliteringen i Jönköping och alla är placerade i samma byggnad.
Hos oss på habiliteringscentrum strävar vi efter att våra medarbetare vidareutbildar sig inom sin profession.
Vi tillämpar årsarbetstid vilket innebär att du kan påverka din arbetstid och planering mycket själv.
50% av tjänsten omfattar IF-utredningar för vuxna individer där det finns frågeställning om intellektuell funktionsnedsättning och 50% omfattar teambaserat psykologarbete.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten och habiliteringscentrum så är du välkommen att kontakta:
Enhetschef Johanna Andersson, tfn. 010-242 43 02, johanna.andersson@rjl.se
Psykolog Elin West Eriksson, tfn. 010-2424305, elin.west.eriksson@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 6 januari 2026. Välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1225/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9639488