Psykiatrihandläggare
Sociala omsorgsförvaltningen är den förvaltning i Borås stad som arbetar enligt Socialtjänstlagen (SoL) och även Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för att ge stöd och service till personer med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar. Förvaltningen sysselsätter ca 900 personer.
Sociala omsorgsförvaltningen ansvarar för socialpsykiatri och driver bland annat psykiatriboenden, sysselsättning och boendestöd för målgruppen. Förvaltningen driver även bland annat gruppbostäder/servicebostäder, daglig verksamhet samt personlig assistans och korttid för personer som tillhör LSS. I förvaltningen bedrivs också kommunal hälso- och sjukvård samt myndighetsutövningen för våra målgrupper.
Sociala omsorgsförvaltningen har som övergripande mål att personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning ska kunna leva som andra samt uppnå full delaktighet och jämlikhet i samhället. Individuell bedömning av personens behov och ett individuellt bemötande i omsorgen är viktigt för ett självständigt liv.
Myndighetsutövningen för socialpsykiatri omfattar insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer över 18 år med psykiatrisk funktionsnedsättning och som tillhör någon av regionens psykiatriska öppenvårdsmottagningar. En del av vår målgrupp är även personer med samsjuklighet, det vill säga har både en psykisk funktionsnedsättning och missbruk. Utifrån att en av våra psykiatrihandläggare nu går vidare till ett nytt uppdrag så söker vi en ny kollega.
Du kommer att arbeta i en grupp med engagerade psykiatrihandläggare, metodhandledare och en närvarande chef i fräscha lokaler i centrala Borås. Samtliga psykiatrihandläggare har egna kontor i en gemensam korridor. För att bevara och erhålla ny kunskap inom vårt ansvarsområde ges du regelbunden ärendehandledning varje vecka med dina kollegor, metodhandledare och chef. Vi satsar på dig som arbetar hos oss genom att uppmuntra till kompetensutveckling.
Du ges möjlighet att självständigt lägga upp din arbetstid då vi har ett förmånligt flextidsavtal. Efter din introduktion finns även möjlighet till delvis distansarbete med upp till 2 dagar per vecka, under förutsättning att arbetet tillåter.
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter och goda arbetsvillkor tar du som anställd i Borås stad del av samtliga förmåner såsom friskvårdsbidrag, kostnadsfria bad i kommunens badanläggningar, gratis kaffe/te etc. Du har även möjlighet till att utöka dina semesterdagar genom semesterväxling.
Du har nu möjligheten att söka ett spännande, meningsfullt och stimulerande arbete där du kommer utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer i åldern 18 år och uppåt med psykisk funktionsnedsättning och som tillhör vår målgrupp. Det kan exempelvis röra sig om insatser såsom boendestöd, sysselsättning, kontaktperson, korttid och psykiatriboende.
Förutom myndighetsutövning och utredningsarbete i de enskilda ärendena så består en stor del av arbetsuppgifterna även av samverkan med andra verksamheter inom kommunen såväl som öppenvård, slutenvård och rättspsykiatri. Utredningsarbetet är ett självständigt arbete där man ansvarar för sina egna ärenden samtidigt som man samarbetar mycket med sina kollegor i det dagliga arbetet.
Kontakten med brukarna sker antingen via hembesök/möte på förvaltningen, planeringsmöten inför hemgång ifrån slutenvården (antingen ifrån slutenpsykiatrin eller rättspsykiatrin), SIP eller via möten initierade av andra professionella inom exempelvis andra kommunala verksamheter eller öppenvårdspsykiatrin. Samverkan med bland annat verkställigheten och öppenvårdspsykiatrin är en viktig del i psykiatrihandläggarnas vardag.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi arbetar med löpande urval och kommer kontinuerligt kalla intressanta sökande till intervju. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Kvalifikationer
Du som sökande är utbildad socionom. I särskilda fall kan du ha annan utbildning på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig om du utöver utbildning har gedigen erfarenhet av att arbeta inom myndighetsutövning och vår målgrupp. Vi har dock som krav att du genomgått juridisk översiktskurs eller kurs i socialrätt på högskolenivå. Du har erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning och Socialtjänstlagen. Det är meriterande om du har genomgått MI-utbildning, har erfarenhet av att arbeta i Viva och SAMSA samt erfarenhet av att arbeta med vår målgrupp. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer som har samsjuklighet eller missbruk. Du har ett genuint intresse i att möta personer som av någon anledning är hjälpsökande och behöver stöd, och hjälpa dem att få rätt stöd utifrån deras situation. Då rättssäkerhet är en viktig del i vårt arbete lägger vi stor vikt vid att du är noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete samt att du har en god förmåga att uttrycka dig i skrift. Du har ett gott bemötande, gillar att samarbeta och utför dina arbetsuppgifter med ett genuint intresse och engagemang.
