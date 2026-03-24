PRV söker varumärkeshandläggare
Patent- och registreringsverket, PRV, är myndigheten för immaterialrätt. Vi arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Genom att öka insikten och förmågan att omsätta immateriella tillgångar bidrar PRV till ett innovationskraftigt och hållbart samhälle. Vår vision är att PRV ska vara en drivande och självklar aktör för världens mest innovativa land.
Vi är en öppen och kundorienterad myndighet där våra anställda bidrar med kunskap, framåtanda och engagemang. Välkommen att utvecklas med oss på PRV!Vid Design- och varumärkesavdelningen arbetar vi inom två verksamhetsområden. Vi utreder möjligheten till att få ensamrätt till varumärken och design. Vårt uppdrag är dessutom att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för detta och sprida information och kunskap om olika immaterialrätter. Avdelningen består av 50 medarbetare som finns vid tre enheter, nu söker vi ytterligare två varumärkeshandläggare.Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Som varumärkeshandläggare kommer du handlägga både nationella och internationella ärenden, det kan också bli aktuellt att handlägga både nyansökningar och ansökningar om ändringar i befintliga registreringar. Du ska självständigt granska ansökningar utifrån varumärkeslagen och gällande praxis.
Bland arbetsuppgifterna ingår bland annat att skriva avslagsbeslut, informera sökande och allmänheten om immaterialrätt, samt ge råd och anvisningar inom området.
Bland arbetsuppgifterna ingår även att delta i avdelningens utvecklingsarbete samt representera PRV i samarbeten med andra myndigheter. Deltagande i internationellt samarbete kan även bli aktuellt på sikt.
Som varumärkeshandläggare förväntas du också delta i PRV:s externa informationsarbete, detta innebär att resor kan förekomma i tjänsten. Anställningen inleds med en intern upplärningsperiod, tillsammans med en handledare som stöttar dig i din utveckling som handläggare.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• akademisk examen (120 p/180 hp) inom samhällsvetenskap eller juridik, eller examen från en YH-utbildning t.ex. Paralegal. Examensbevis ska bifogas.
• minst 4 års aktuell arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• god kunskaper i MS Officepaket
Det är meriterande om du kan andra språk, som t.ex. franska, tyska el. spanska.
För att fungera bra i rollen som varumärkeshandläggare behöver du:
• ha mycket god förmåga att arbeta självständigt
• vara systematisk
• vara noggrann
• vara strukturerad och ha förmåga att kunna prioritera.
• ha mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga då arbetet kräver samverkan med kollegor samt våra kunder/sökande
Vi lägger mycket stor vikt vid personliga egenskaper.
PRV erbjuder
Förutom ett intressant, utmanande och självständigt arbete erbjuder vi också trevliga kollegor, bra stämning och fina lokaler beläget i centrala Söderhamn med möjlighet till distansarbete. De statliga avtalen erbjuder i vissa delar bättre förmåner när det gäller t.ex. semesterdagar och ledigheter, än andra branscher. Vi har även friskvårdsbidrag och friskvårdstimme för alla medarbetare, läs mer här.
Anställningen är en tillsvidareanställning (som inleds med 6 månaders provanställning) på heltid med placering i Söderhamn.
Läs mer om oss och se vilka du kommer att jobba med på https://www.linkedin.com/company/prv/.
På vår webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta på PRV: http://www.prv.se/jobb.
Låter det intressant?
Du ansöker genom att bifoga ett utförligt och tydligt CV, skrivet på svenska, samt besvarar ett antal urvalsfrågor. Vi vill inte ha något personligt brev. Frågorna utgår från kravprofilen för denna rekrytering och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna, och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV.
I de fall vi efterfrågar en viss utbildning/examen ska du även ladda upp relevanta dokument.
Sista ansökningsdag är 13 april 2026.
Välkommen med din ansökan!
Du ansöker direkt via vår hemsida prv.se/jobb.
För mer information är du välkommen att kontakta Therese Dahlberg, enhetschef. Vid frågor om anställningsvillkor kontakta HR-specialist Linda Waltari. Fackliga representanter är Mattias Benke (Saco-S) och Håkan Bodin (ST). Alla kontaktpersoner nås på telefon 08-782 28 00.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda, undanber vi oss att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.
