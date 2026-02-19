Provningsledare | SKB | Forsmark
Lernia Bemanning AB / Datajobb / Östhammar Visa alla datajobb i Östhammar
2026-02-19
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Östhammar
, Uppsala
, Heby
, Tierp
, Sala
eller i hela Sverige
SKB söker nu en provningsledare till SFR som kommer att arbeta med provning och driftsättning i större projekt och moderniseringar av befintlig anläggning. Rollen passar dig som trivs i en kärnteknisk miljö med omfattande dokumentationskrav och som vill bidra till säker drift av en samhällsviktig verksamhet.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som provningsledare blir du en del av SKB:s enhet DM och arbetar med övergripande ansvar för provning och driftsättning i projekt kopplade till SFR. Du ingår som sakkunnig i projektgrupper tillsammans med kollegor från andra teknikområden.
Exempel på arbetsuppgifter:
Samordna provningsaktiviteter mellan driftverksamhet, projekt och leverantörer.
Leda, planera och följa upp provningsaktiviteter.
Delta i projektmöten och säkerställa att provningsrelaterade frågor hanteras.
Ta fram arbetsinstruktioner, tidplaner, kontroller, arbetsberedningar och tillstånd.
Upprätta och uppdatera preliminära prov- och driftsättningsplaner.
Utföra resurs- och kompetensuppskattning.
Planera och anskaffa resurser inför provningsmoment.
Stötta projektverksamheten i upphandlingar.
Tjänsten är på heltid och förväntas vara 100 procent på plats i SFR. Uppdraget pågår till 2026-12-31 med möjlighet till förlängning. Start sker efter godkänd säkerhetsprövning.
Om dig
För att trivas i rollen behöver du ha en strukturerad arbetsstil och uppskatta kombinationen av operativ ledning och administrativt arbete. Du arbetar metodiskt, bygger goda relationer och är trygg i att kommunicera med olika funktioner. Rollen innebär många kontaktytor och kräver både samarbetsförmåga och självständighet i det dagliga arbetet.
Formell kompetens
Gymnasie- eller högskoleingenjör (minst 120 p)
Godkänd ESA-utbildning enligt Elsäkerhetsverkets krav
God kunskap om gällande regelverk inom området
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från SKB
Erfarenhet från kärnkraftsindustrin
Erfarenhet av provning och driftsättning i tekniska projektÖvrig information
Tjänsten omfattas av säkerhetsprövning enligt SKB:s rutiner. Allt arbete utförs enligt SKB:s kvalitetssystem och under deras ledning och styrning.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Adrian på adrian.runsten@lernia.se
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs.
Inför anställning genomförs säkerhetsprövning, registerkontroll och drogtest, i enlighet med SKB:s säkerhetskrav för arbete inom kärnteknisk verksamhet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7264503-1851672". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Östhammars Kommun (visa karta
)
742 32 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9752945