Provningsingenjör till Husqvarna!
2026-01-13
Är du redo för en utmanande och spännande roll? Husqvarna söker nu en provningsingenjör! Arbeta med konstruktions- och funktionsprovning, utveckla testmetoder och supporta R&D-teamet. Här får du chansen att testa produkter både i labb och i fält!
OM TJÄNSTEN
Academic Work söker nu för Husqvarnas räkning en driven och självgående provningsingenjör med praktiskt intresse till Residential. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med konstruktions- och funktionsprovning. Du kommer också ha samordningsansvar gentemot kringliggande funktioner, exempelvis specialistfunktioner inom olika projekt. Utöver det arbetar du med att utveckla testmetoder samt att supporta hela R&D. Som provningsingenjör är din roll att testa så att Husqvarnas produkter håller för användning ute hos deras kunder. Detta inkluderar mekaniskt arbete med produkter, körning av produkter i långtidsprovning och i fält, statistisk analys, mätsystemanalys och utveckling av testmetoder och metoder för datainsamling. Du ansvarar också för mätning och verifiering, konstruktion och uppbyggnad av fixturer och riggar samt avrapportering av produkters tekniska egenskaper och teknisk dokumentation. Fältprovning är en annan viktig del av din arbetsroll. Detta kan inkludera fältprovning i Sverige, men också ibland utomlands. Du kan förvänta dig varierande och spännande arbetsuppgifter som kommer att utmana och utveckla dina färdigheter som provningsingenjör.
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse och kunnande. Du har antingen läst en teknisk utbildning eller så har du arbetat dig till motsvarande kunskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete. Eftersom rollen innebär samarbete med många andra avdelningar är det viktigt att du har lätt för att samarbeta och kan vara flexibel i ditt arbete. Arbetet är som varierande och du bör trivas när praktiskt provnings- och labbarbete varvas med rapportskrivning. Vi tror att du gillar att testa och prova nya lösningar. Det är meriterande om du har erfarenhet av certifieringstester eller av att arbete med verkstadsmaskiner som fräsar eller svarvar. Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som i skrift.
Du erbjuds
• Att få arbeta i en tvärfunktionell roll där du och dina kollegor stöttar olika funktioner inom företaget
• En plats i ett team med mycket erfarenhet och kompetens
• Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
VI SÖKER DIG SOM
• Har läst en teknisk eftergymnasial utbildning
• Innehar motsvarade kunskap från arbetslivet gärna inom elektronik/mekanik
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet med kollegor
• Har ett intresse för hands-on arbete i utredningsyfte i kombination med teoretiskt arbete
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av certifieringstester eller arbete med verkstadsmaskiner som fräsar eller svärvar
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Husqvarna Group har över 330 år av innovation i bagaget och levererar skogs-, park- och trädgårdsprodukter för professionella användare. De för samman hög prestanda, användarvänlighet och säkerhet och erbjuder ett brett och växande sortiment med produkter och tillbehör, där allt från motorsågar och kapmaskiner till robotgräsklippare ingår. Varaktighet, arbetstid, etc.
