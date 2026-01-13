Provningsingenjör
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en provningsingenjör som trivs med praktiskt arbete och som vill ta ansvar för att förbereda och genomföra utprovningar i labbmiljö. Du arbetar strukturerat och noggrant, har lätt för att samarbeta och skapar förtroende i din omgivning. Rollen innebär även att du dokumenterar och återkopplar testresultat till organisationen samt vid behov deltar i tester hos externa testinstitut.
ArbetsuppgifterPlanera, förbereda och genomföra provning och utprovning i labbmiljö
Hantera flera provningsaktiviteter/projekt parallellt och driva arbetet framåt
Dokumentera testupplägg och testresultat med hög kvalitet
Kommunicera testresultat och rekommendationer till relevanta intressenter i organisationen
Medverka vid provning hos externa testinstitut vid behov
KravIngenjörsexamen
Minst 3 års erfarenhet av att arbeta med provning i labbmiljö
Strukturerat arbetssätt med hög detaljfokus
Goda kunskaper i svenska och engelska (dokumentation och kontakter sker på båda språken)
Svenskt medborgarskap
MeriterandeKunskap om MIL-STD-810
Kunskap inom elektronikkonstruktion och mekanikkonstruktion
