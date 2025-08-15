Prövningsadministratör/receptionist, vikariat
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2025-08-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Stockholm
, Karlstad
, Göteborg
, Malmö
, Umeå
eller i hela Sverige
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt! Prövningsadministratören är den första en mönstrande och prövande möter hos oss.
I Stockholm finns vi på Gärdet i fina lokaler med närhet till tunnelbanan. Vid prövningsenheten i Stockholm arbetar bland annat överläkare, psykologer, sjuksköterskor och administratörer tillsammans med våra handläggare. Sammanlagt är vi cirka 75 kollegor som arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål, där vi tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra. Med fokus på kvalitet i allt vi gör, bygger vi en arbetsmiljö där alla får växa och bidra. Vi har en kamratlig känsla och en stor lojalitet mot varandra.Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Rollen som prövningsadministratör är både varierande och omväxlande. I huvudsak arbetar prövningsadministratörerna i receptionen och i vår provsal. Teamet består av fyra personer som har ett nära samarbete kring arbetsuppgifterna för att dagen ska flyta på så smidigt som möjligt.
I receptionen tar prövningsadministratörerna emot prövande och checkar in dem för att sedan visa dem rätt i lokalerna. På en dag passerar ungefär 130 mönstrande/prövande receptionen. En stor del av dagen är också att arbeta i provsalen där ni instruerar och ger tekniskt stöd till de prövande inför inskrivningsprovet och övriga digitala tester.
Du och dina kollegor samarbetar även nära för att lösa andra uppgifter på kontoret, såsom att hantera matbeställningar, ombokning av resor, inköp med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
- för jobbet relevant gymnasieutbildning
- erfarenhet av receptions- eller servicearbete i team med andra
- erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter
- god datavana och erfarenhet av Office-paketet samt vana att hantera olika IT-system
Meriterande är om du har erfarenhet
- av att arbeta med arbetsflöden, det vill säga översyn över en process från början till slut genom olika delmoment
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har förmågan att vara flexibel när situationer så kräver samt är lugn och stabil i stressade situationer. Du har förmåga att arbeta på när det behövs och bidrar med energi och engagemang i arbetet. Du kan samarbeta med andra och är lyhörd och kommunicerar på ett tydligt sätt. Service är en stor del av arbetet och därför är det viktig för oss att du har en positiv attityd och ett serviceinriktat arbetssätt där du är tillmötesgående och kan anstränga dig för att hitta lösningar.
Om anställningen
Vi erbjuder dig ett vikariat på heltid från november 2025 till och med juni 2026.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Du har möjlighet att träna på arbetstid och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Vi erbjuder också föräldrapenningtillägg och upp till 35 semesterdagar beroende på ålder. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Anställningen är säkerhetsklassad och vi gör därför en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön, enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2025/3653". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Anna Svegfors, rekryterande chef 010-1902746 Jobbnummer
9460975