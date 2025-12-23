Provare till Lumibird Photonics
LUMIBIRD är en av världens ledande specialister när det kommer till laser. Med 50 års erfarenhet och expertis inom 3 nyckelteknologier - solid state laser, laserdioder och fiberlaser. Företaget designar, tillverkar och marknadsför högpresterande laser för vetenskapliga (laboratorier och universitet), industriella (tillverkning, försvar och LIDAR sensorer) och medicintekniska (oftalmologi, ultraljud) marknader.
LUMIBIRD skapades genom företagsförvärv mellan Keopsys- och Quantel-grupperna i oktober 2017 och är ett medelstort företag med mer än 800 anställda, intäkter på över 126 miljoner euro och kontor i Europa, Nordamerika, Kina, Japan och Australien.
Saabs laserverksamhet förvärvades av LUMIBIRD juni 2022 och idag bedrivs verksamheten under namnet Lumibird Photonics Sweden AB på Kallebäcksberget i Göteborg.
Tjänstebeskrivning
Som Provare på Lumibird Photonics kommer du vara en del av en verksamhet där samarbete över funktioner är en del av vardagen, hantering av nyproduktion och reparenter, samt tillverkning av olika varianter av laseravståndsmätare och dess underdetaljer. Som Provare ansvarar du för test, programmering och enklare montering i samband med provning. Du kommer att få genomföra elektriska och optiska tester samt justeringar på laseravståndsmätare och dess underdetaljer.
I ditt dagliga arbete förekommer det användning av ritningar och dokument både på svenska och på engelska, samt dokumentation av genomförda tester i både kundspecifika rapporter och databaser. Du kan även att få utföra arbetsuppgifter inom ESD, kalibrering och upplärning av ny personal. Vidare kommer du att få bidra vid framtagande och underhåll av tillverknings dokumentation samt bidra med kontinuerliga förbättringar inom verksamheten.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Ansvara för att göra elektrisk och optisk provning
• Justering av komponenter för att nå optimal prestanda av produkterna
• Utföra provning av prototyper i samarbete med tekniker och konstruktion
• Dokumentera testutfall i rapporter och databaser och lagra dessa enligt LPS dokumenteringsprocess
• Daglig koordinering av samtliga produkter i flödet tillsammans med andra funktioner för att nå leveransmål och samtidigt nyttja resurserna effektivt
• Aktivt bidra vid framtagande och underhåll av tillverkningsdokumentation
Uppdraget är på heltid med omgående start med goda chanser till förlängning och anställning hos kund. Arbetet sker på dagtid i Göteborg. Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Lumibird har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen som Provare ser vi att du har ett stort intresse för teknik och elektronik. Som person är du fingerflink och trivs med noggranna arbetsuppgifter. Vidare är du en flexibel, nyfiken och tar för dig i nya situationer. Du bör också ha lätt att använda datorsystem för att hantera olika dokument som krävs för instruktioner och rapportering.
Utöver detta ser vi att du är kommunikativ då arbetet kräver samarbete, både med dina kollegor och med andra instanser. Du genomför ditt arbete med entusiasm och noggrannhet där ditt mål är att leverera i tid med god kvalitet, samtidigt som du har kul på jobbet!
Meriterande:
• Erfarenhet av provning
• Erfarenhet av elektronikproduktion eller motsvarande utbildning
• Erfarenhet av ritningsläsning
Om NearYou
Speed Competence blir en del av NearYou!
NearYou är ett rekryterings- och bemanningsföretag med kontor i 17 städer. Vi har gått från att vara ett bolag bland andra i branschen till att också bli en samhällsaktör. Med oss som partner och arbetsgivare lovar vi att ge mer av det vi är bäst på. Vi är bäst på att vara nära, mänskliga och en motpol till stress, människor som statistik och en alltför opersonlig digitalisering.
Vi är hos dig, ett handslag, ett löfte. För dig som kandidat innebär det en aktör som backar dig, oavsett var i karriären du är och vill vara. Vi vill vara tryggheten i en snabb värld. Vi stöttar, utmanar och frågar hur det går. Helt naturligt, tycker vi.
Läs gärna mer om oss på www.nearyou.se
Att arbeta som konsult på NearYou
Som konsult hos NearYou är du anställd hos oss och arbetar ute hos någon av våra kunder. För oss är det viktigt att erbjuda en trygg och hållbar anställning för alla våra anställda. Du har samma fördelar och trygghet som hos en traditionell arbetsgivare och du omfattas av kollektivavtalens villkor för till exempel lön, försäkringar, pension och semester.
Som konsult hos oss får du en konsultchef som hjälper dig i ditt val av uppdrag och ger dig tips och råd hur du kan utvecklas i arbetslivet. Du får även möta olika företagskulturer och får erfarenhet från olika branscher, vilket gör att du utvecklar din kompetens och ditt nätverk och gör dig till en mer attraktiv medarbetare. Ersättning
