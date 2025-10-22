Projektutvecklare
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.
Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
På projektutvecklingsenheten har vi en bred byggprojektverksamhet med projekt som spänner från mindre underhållsåtgärder till omfattande ombyggnader, ny- och tillbyggnad och kvalificerad restaurering. De flesta av våra projekt är komplexa och unika och vi genomför projekt för egen förvaltning. Vi utvecklar och tydliggör projektägarrollen för att säkra kvalité, kostnad och tid inom beslutade ramar.
Din roll
Nu söker vi en erfaren projektutvecklare för att i rollen som projektägare vara SFV:s byggherrerepresentant inom byggprojekt och bevaka det ansvar som åligger byggherren från det tidiga skedet till överlämning till förvaltning. Du är också ombud i relation till konsulter och entreprenörer, ordförande och beslutande i projektets styrgrupp samt ska se till att projektet har de förutsättningar och resurser som krävs för att säkra projektets resultat. Du rapporterar till avdelningsdirektör inom projekt och teknikavdelningen.
Din profil
Vi söker dig som har:
• Högskolexamen, t.ex. civilingenjör eller arkitekt alternativt liknande utbildning inom ekonomi, bygg eller fastighet som vi bedömer som likvärdig,
• erfarenhet av att med ett gott resultat styra eller leda större, komplexa byggprojekt med höga leveranskrav,
• förhandlingsvana i rollen som ombud eller likvärdigt,
• kunskap om olika former av konsult- och entreprenadupphandlingar,
• vana av ekonomistyrning och arbeta med investeringsunderlag
• vana att rapportera och kommunicera både muntligt och skriftligt samt har god förmåga att uttrycka dig på svenska, både i tal och i skrift.
Det är meriterande om du har:
• Styrt eller lett byggprojekt inom offentlig sektor
• Erfarenhet av projekt i byggnader med kulturhistoriska värden
Personliga egenskaper
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du stabil och övertygande. Du är resultatorienterad, tar ansvar och arbetar strukturerat.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Ragnar Stenport tfn 010- 478 75 87
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månaders provanställning
Placering: Stockholm
Tillträde: Enligt överenskommelse
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
