Projektsamordnare teknisk bevakning
2026-01-22
Trivs du i en koordinerande roll med en varierande vardag och många kontaktytor? Då har vi tjänsten för dig!
Om enheten
FMTIS har fyra genomförandeenheter (GE) i Sverige som utför underhåll av Försvarsmaktens ledningssystem inom IT- och teleområdet, tjänsten är placerad vid GE Väst. Enheten arbetar med underhåll av Försvarsmaktens telenät, el/mek, radio-, sensor-, bevaknings- och fältsystem samt installation, drift och underhåll av en mängd olika IT-system.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Du kommer i rollen som projektsamordnare inom teknisk bevakning att leda/genomföra projekt, entreprenader, projektering, anbudsarbete samt besiktningar. Som projektsamordnare inom teknisk bevakning kommer du att leda samt följa upp anlitad underleverantörs verksamhet. Du kommer att ansvara för redovisning samt dokumentation av pågående och avslutade arbeten. Vidare så kommer du att samverka med leverantörer och stödja Försvarsmaktens förband vid tekniska frågeställningar. Arbetet utförs i huvudsak i Försvarsmaktens lokaler och anläggningar. Resor i tjänsten för utbildning och jobb förekommer. I dina arbetsuppgifter ingår att:
• Driva utbyggnads- och nyinstallationsprojekt av larm, passage, CCTV-anläggningar.
• Ansvara för att projekt genomförs inom tilldelad budget och tidsram.
• Ge tekniskt stöd och rådgivning inom teknikområdet inom avdelningen.
• Genomföra budgetering inom teknikområdet.
• Stödja teknikområdet teknisk bevakning.
Vi erbjuder dig följande
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Vi vill att våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har vi medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
• Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov och dina karriärsmål.
• Tre timmar träning i veckan på arbetstid, på våra egna träningsanläggningar eller där vi har avtal
• Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder.
• Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB
Publiceringsdatum2026-01-22Kvalifikationer
• Gymnasieutbildning med el/teleteknisk inriktning eller motsvarande kunskaper som kan bedömas likvärdiga av arbetsgivaren.
• Erfarenhet av arbete med tekniska bevakningssystem (inbrottslarm, passer- och CCTV-system).
• Goda IT-kunskaper och datorvana.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
B-körkort (manuell växellåda)Dina personliga egenskaper
Som person är du självständig, serviceinriktad och du har god samarbetsförmåga. Du har en teknisk läggning, har god analytisk förmåga, är säkerhetsmedveten och strukturerad. Vi lägger mycket stor vikt på dina personliga egenskaper och att vi bedömer att du kommer att passa in i befintligt arbetslag. Vi lägger mycket stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
• Erfarenhet av projektledning.
• Dokumenterad säkerhetsteknikutbildning.
• Kunskap om SSF:s olika regler och normer.
Kunskaper i server- och nätverksteknik.Övrig information
Civil tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning
Arbetsort: Skövde
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse.
I Försvarsmakten benämns befattningen projektsamordnare.
Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Erik Kristensson. För information om anställningsvillkor kontakta personalhandläggare Isabelle Wejdrup.
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Fackliga företrädare
SACO Agnetha Landquist
OFR/S Martin Sparr
SEKO-F Matz Felix
OFR/O Heikki Videll
Samtliga nås via växeln på 019-393 500
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-29. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om.
Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften - i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtis
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
