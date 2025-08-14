Projektsamordnare
2025-08-14
Vill du vara med och arbeta för att Helsingborgs stadsmiljöer inte bara planeras och byggs, utan också fungerar och underhålls effektivt över tid?
Vi söker en projektsamordnare till enheten Park och Gata inom Stadsbyggnadsförvaltningen. I denna roll fungerar du som en viktig länk till andra avdelningar och funktioner och har ansvar för att lyfta driftsperspektivet i dialog och samarbete med projektledare och områdesförvaltare. Du är med från idé till förvaltning.
Om arbetsplatsen
Stadsbyggnadsförvaltningen planerar, bygger, förvaltar och utvecklar Helsingborg. Vi vill vara smarta och modiga när vi utvecklar våra stadsmiljöer och grönstruktur till platser där människor vill vara. Vi är cirka 240 medarbetare som arbetar kreativt och med glädje för en hållbar stad som vi och helsingborgarna är stolta över.
Drift och underhåll är en avdelning inom stadsbyggnadsförvaltningen som ansvarar för gator, parker, naturmark, skog, stränder, gatubelysning och stadens fordon. Vi är i huvudsak en beställarorganisation med ett 40-tal medarbetare, fördelade på avdelningsstöd och två enheter: Teknik och Stadsliv samt Park och Gata.
Som projektsamordnare bidrar du till att avdelningen har en god överblick över pågående projekt och att drift- och underhållsperspektivet finns med under hela processen. Du är delaktig i arbetet, följer projekten och ser till att relevant information samlas in, dokumenteras och delas vidare till rätt personer.
I rollen samordnar du kontakter, håller ordning på tidsplaner och underlag samt ser till att driftfrågor når de som har beslutsmandatet. När du lär känna verksamheten och växer in i rollen kommer du i många fall kunna ge svar direkt, men när frågorna kräver det finns alltid stöd och expertis att hämta bland dina kollegor.
Arbetet innebär bland annat att:
• delta i projektmöten och föra anteckningar, uppföljningar och sammanställningar
• samla in, strukturera och sprida information om projekten
• följa upp att driftperspektivet beaktas och lyfta frågor till områdesförvaltare eller ingenjörer vid behov
• medverka vid platsbesök och enklare granskning av underlag utifrån driftaspekter
• stötta vid överlämning av dokumentation och information när projekt avslutas
Du arbetar nära områdesförvaltare, ingenjörer och andra specialister inom drift- och underhåll och är en viktig länk för att arbetet ska flyta smidigt mellan projekt och drift.
Vad vi erbjuder
På stadsbyggnadsförvaltningen erbjuder vi dig en miljö med arbetsglädje där vi lär oss av varandra, ger varandra feedback, testar oss fram och vågar misslyckas! Vi utgår från stadsbyggnadshuset, mitt i hjärtat av Helsingborg, med närhet till Helsingborgs centralstation med goda möjligheter för smidig pendling. Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, lösningsorienterad och kommunikativ. Du har praktisk erfarenhet av drift- och underhållsfrågor och trivs i en roll där du får jobba både strategiskt och operativt, ofta i nära samverkan med andra. För att du ska trivas och lyckas på bästa sätt ska du ha:
• Gymnasial utbildning gärna med efterföljande relevant vidareutbildning.
• Mångårig erfarenhet av arbete med drift och underhåll av park- och gatumiljöer.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projektform.
• Erfarenhet och mycket god förmåga av administration och dokumentation.
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• B-körkort.
Utöver detta är det bra om du även har:
• God vegetationskunskap.
• Kunskap om entreprenadjuridik och ekonomiska kalkyler.
• Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet eller samhällsbyggnadsprocesser.
• Utbildning i "Arbete på väg".
• Erfarenhet av digitala verktyg för projektledning, uppföljning och dokumentation.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2025-08-24
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid (100%)
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
