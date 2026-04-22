Projektör VA
Nodra AB / Byggjobb / Norrköping
2026-04-22
Vill du arbeta med samhällsviktig infrastruktur och bidra till en hållbar VA-utveckling? Vi söker nu en erfaren och engagerad Projektör som vill vara med och utveckla framtidens ledningsnät. Publiceringsdatum2026-04-22Om tjänsten
Som Projektör kommer du huvudsakligen att arbeta med detaljprojektering inom VA för mindre uppdrag inom förnyelseprogrammet ledningsnät och enstaka serviser. I rollen ingår även granskning av extern projektering samt att vara stöd i projekt avseende kvalitet på projekterade handlingar, avrop och tekniska krav. Du kommer även arbeta med projektering av nya dagvattenanläggningar, då detta blir en alltmer central del i stadsbyggandet. Vidare kommer du arbeta med uppföljning och kvalitetssäkring avseende projektering VA-ledningsnät. Du medverkar i att driva utvecklingsarbete för projektering, tekniska handlingar samt material och metodhandbok på bolaget.
Du kommer att ingå i gruppen Ledningsnätutveckling och ha ett nära samarbete med förnyelseingenjör och driftingenjör nät, men även med kollegor inom drift och projektledning.
Om dig
Du har en högskole- eller universitetsutbildning inom väg och vatten, bygg och anläggning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av projektering VA-ledningsnät. Du är van att arbeta i projekteringsverktyg och har minst två års erfarenhet av Autodesk Civil3D, och vi ser gärna att du har erfarenhet av MER och Anläggnings AMA. Meriterande är också om du har erfarenhet av att arbeta i projektform.
För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du är självgående och strukturerad. Du planerar och prioriterar ditt arbete effektivt och driver dina processer vidare med hög kvalitet. Du har en god samarbetsförmåga, kommunicerar tydligt och konstruktivt samt delar gärna med dig av din kunskap. Du håller dig uppdaterad inom ditt kompetensområde och är en naturlig kunskapsresurs för andra.
En bra vardag på jobbet
På Nodra arbetar vi aktivt för att våra medarbetare ska må bra och trivas på jobbet. Vi tror att en trevlig, öppen och hjälpsam atmosfär bidrar till ett gott resultat i arbetet. Vi satsar på friskvård och att göra saker tillsammans, både i jobbet och utanför. För oss är det självklart att jobbet ska ge goda förutsättningar till en bra balans i livet. Vi vill att alla ska känna att de har utvecklande arbetsuppgifter som bidrar till att viktiga samhällsfunktioner fungerar och till en hållbar framtid.Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten kontakta Rickard Kalm, gruppchef Ledningsnätutveckling tfn 011-15 35 40. Facklig information får du av Anna Lundqvist, Sveriges Ingenjörer tfn 011-15 36 29 eller Roger Allen, Vision tfn 011-15 36 18.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde efter överenskommelse.
Sista ansökningsdagen är den 10 maj. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nodra AB
https://nodra.se/
602 32 NORRKÖPING Arbetsplats
Norrköping Vatten och Avfall (nodra)
