Projektör till Securitas Technology - Luleå

2026-01-15


Securitas Technology - See a different world

På Securitas Technology drivs vi av viljan att skapa trygghet - med hjälp av den senaste tekniken och genom människorna bakom den. Med över 70 års erfarenhet och en ledande position på marknaden är vi idag en av de största aktörerna inom säkerhetsteknik - både i Sverige och globalt. Vi kombinerar styrkan i ett stort företag med värmen från en familjär kultur där varje individ räknas

Nu söker vi projektör till vårt team i Luleå. Vill du arbeta med projektering i ett marknadsledande företag med ett ansvarsområde som tryggar människors vardag? Om du är kunnig inom teknisk konstruktion och CAD och vill bli en del av ett team med stort hjärta och driv, kan tjänsten som Projektör vara något för dig!

Din roll - mer än projektering

Som projektör hos oss på Securitas Technology har du en central roll på vår Installationsavdelning. Du kommer in i uppstartsfasen av våra projekt och sköter allt vad det gäller projektering i nära samarbete med teknisk designer. Tillsammans med vår organisation kvalitetssäkrar du vår leverans till både befintliga och nya kunder och ser till att kund samt underleverantörer får det dom behöver.

• Ta fram tekniska underlag för säkerhetslösningar såsom brandlarm, inbrottslarm, passersystem och CCTV
• Konstruktion och dokumentation i enlighet med affärsuppgörelser, lagar och gällande föreskrifter
• Samarbete med tekniker, systemspecialister och projektledare genom hela projektets livscykel

Vem är du?

• Du tar eget initiativ och trivs med att arbeta självständigt.
• Du ser komplexa problem som spännande utmaningar och har en naturlig förmåga att hitta lösningar.
• Du är strukturerad, levererar högkvalitativa resultat i tid och håller vad du lovar.
• Du är en lagspelare som aktivt bidrar till teamets framgång.

Grundkompetenser

• Hanterar CAD som ett självklart verktyg och vill utvecklas i rollen som projektör
• Har erfarenhet av att arbeta i en liknande roll inom teknik/el/service
• Har tidigare arbetat med bygg- och relationshandlingar
• Har en teknisk kompetens som du är stolt över, och ett intresse att utveckla den ytterligare!
• Utbildning på lägst gymnasienivå, eller via YH/högre utbildning
• Goda systemkunskaper samt kunskaper i Office-paketet

Meriterande:

• Erfarenhet av arbete som projektör
• Erfarenhet av arbete med AutoCAD samt mycket goda kunskaper i Word och Excel.
• Erfarenhet av att arbeta med att dokumentera säkerhetsanläggningar
• Erfarenhet av att installera/arbeta med brandtekniska lösningar eller säkerhetslösningar

Vad erbjuder vi?

• Möjligheten att representera Nordens marknadsledare inom innovativ säkerhetsteknik
• Utvecklas tillsammans med några av dom mest spännande kunderna i branschen
• En prestigelös kultur med fokus på samarbete - det finns alltid någon man kan ringa!
• Bli en del av ett företag där alla delar passionen att leverera den bästa lösningen till kunden

Securitas - See a different world

Vi ser möjligheter där andra ser hinder. Och vi arbetar varje dag för att göra världen säkrare - tillsammans.

Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan direkt. Då vi närmar oss semestertider kommer intervjuer att ske i augusti/september.

Kontakta oss gärna:
Rekryterande chef - Thomas Aronsson
thomas.aronsson@securitas.com

Rekryteringsspecialist - Sara Andersson
sara.andersson@securitas.com

Facklig kontakt: Christer Persson (Unionen)
christer.persson@securitas.com

Läs mer om hur det är att jobba på Securitas Technology här.

Tjänsten kräver svenskt medborgarskap samt godkänd bakgrunds- och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Ersättning
Goda villkor och förmåner enligt kollektivavtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Securitas Technology Sverige AB (org.nr 556076-0737), https://www.securitastechnology.com/sv

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9686389

