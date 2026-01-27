Projektör till Schindler Hiss
2026-01-27
Om Schindler
Schindler är en schweizisk industripionjär grundad 1874 och en global ledare inom hiss- och rulltrappsteknik. Företaget tillverkar, installerar, servar och moderniserar hissar, rulltrappor och rullramper i allt från bostäder till skyskrapor, kollektivtrafikanläggningar och köpcentrum. Med verksamhet i över 100 länder, cirka 70 000 anställda och ett omfattande servicefokus genom hela produktlivscykeln, är Schindler en viktig aktör inom urban rörlighet.
Vad vi erbjuder
Sök rollen som Projektör hos Schindler i Solna - ett välrenommerat globalt företag inom hissbranschen som kombinerar stark lokal närvaro med global styrka. Du blir en del av ett erfaret och sammansvetsat team där leverans, kunddialog, projektledning och konstruktion står i centrum. Rollen ger dig möjlighet att driva projekt för hissinstallationer i både stor och liten skala. Här får du trygga villkor, möjlighet att påverka och en arbetsmiljö där både medarbetare och teknik står i fokus.
Vad tjänsten innebär
Som Projektör arbetar du i ett dynamiskt team där du är delaktig i början av projekten och sedermera projektledare genom detaljplanering, ritning och installation. Du ansvarar för:
Tekniskt stöd till säljare och inköpare vid uppstart av komplexa hissprojekt
Detaljprojektering mot kund, inklusive ritningar i AutoCAD, tekniska beräkningar och mätningar
Aktiv löpande dialog med kund om hissinstallationen samt detaljer kring projektet som inredning, färger, belysning med mera
Skapande av ordrar, ritningar och teknisk dokumentation
Löpande uppföljning av beställningar, leveranser, handhavande av korrigeringar och samordning med installationsledet
I rollen kombineras kundkontakt, projektledning och CAD-ritningar - och din struktur, kunddialog och beslutsförmåga är avgörande för projektens framgång.
Vem vi söker
Vi söker dig som vill kombinera tekniskt intresse, nära kunddialog och leveransprojekt samt ritningar och leverans. Har du erfarenhet inom hiss- eller installationsbranschen är det meriterande men inte ett krav.
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildningsbakgrund; gymnasial och/eller högskola eller motsvarande praktisk arbetserfarenhet
Grundläggande erfarenhet av AutoCAD
Erfarenhet av installations- eller leveransprojekt samt kunddialog
Svenska och engelska obehindrat i tal och skrift
Du är strukturerad, noggrann och kvalitetsfokuserad. Du har en naturlig känsla för kundkontakt, är lösningsorienterad och trivs i en roll där du leder och driver teknikprojekt utan att tappa helhetsperspektivet. Du är prestigelös, proaktiv och trivs i samarbeten där du hjälper både kund och team att nå resultat.
Är det dig vi söker? Ansök snarast då intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Joel Claeson.
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 2Complete AB
(org.nr 556811-8334) Arbetsplats
Schindler Hiss Kontakt
Joel Claeson joel@2complete.se Jobbnummer
9707614