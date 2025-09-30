Projektör till Bravida Fire & Security
Wrknest AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2025-09-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-30Om tjänsten
Vi söker nu för Bravida Fire & Securitys räkning en projektör som brinner för att kombinera teknik, struktur och praktisk verklighet. I den här rollen är du navet mellan teknik, projektledning och kund. Du planerar, ritar och beräknar hur brand- och säkerhetsanläggningar ska installeras för att uppfylla höga tekniska och regulatoriska krav. Det är en blandning av kontorsarbete och att vara ute på projekten där du får följa dina lösningar hela vägen från skiss till färdig anläggning. Tjänsten utgår från Stockholm och passar dig som vill ha ett jobb där teknisk spets möter verkliga lösningar och där ditt bidrag är direkt avgörande för driftsäkerhet och funktion.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen går via oss på Wrknest men att du kommer att anställas direkt hos kund.
Dina framtida arbetsuppgifter
Rollen kombinerar planering, ritningsarbete och teknisk dialog där du säkerställer att projekten håller både kvalitet och funktion. Du bistår också säljorganisationen med underlag i tidiga skeden och följer upp ändringar under installation.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ta fram arbetshandlingar och installationsunderlag för inbrottslarm och säkerhetssystem
Skapa och uppdatera ritningar, anslutningsscheman och strömberäkningar
Föra teknisk dialog med projektledare, tekniker och kunder
Säkerställa efterlevnad av regelverk, försäkringskrav och branschstandarder
Delta i förprojektering och anpassa lösningar till varje enskilt projekt
Vi söker dig som har
Erfarenhet från säkerhetsbranschen
Erfarenhet av teknisk dokumentation och ritningsarbete
Goda kunskaper i AutoCAD
Mycket god vana i Office-paketet (Excel, Word)
B-körkort
Vi ser det som meriterande med
Utbildning inom relevant område
Kännedom om AB/ABT och byggentreprenadsvillkor
Behörig ingenjör inbrottslarm eller CCTV
Som person är du strukturerad och engagerad med förmåga att se helheten i tekniska lösningar. Du gillar att ha koll på detaljer men också att anpassa dig när verkligheten förändras. Kommunikation är nyckeln och det är viktigare att du lyfter ett problem i tid än att försöka lösa allt själv. Hos Bravida är det högt i tak och samarbete är centralt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Stockholm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval. Om företaget
Bravida Fire & Security erbjuder helhetslösningar inom brandskydd och säkerhet. De arbetar med installation, service och underhåll av bland annat brandlarm, utrymningslarm, släcksystem, inbrottslarm, passersystem och kameraövervakning. Här kombineras teknisk spetskompetens med starkt kundfokus för att skapa trygga och säkra miljöer för företag och organisationer. Teamet präglas av samarbete, ansvarstagande och en vilja att ligga i framkant inom modern säkerhetsteknik.
Om Wrknest Engineering
Wrknest Engineering är specialiserade på att hjälpa dig som ingenjör eller tekniker att hitta nästa steg i karriären. Vi samarbetar med framtidens företag och erbjuder både rekryterings- och konsultuppdrag inom teknik och industri - alltid med människan i centrum.
Vi tror på att bygga långsiktiga relationer och strävar efter att vara en engagerad och lyhörd partner. Via oss får du möjlighet att vara en del av tekniska framsteg som formar morgondagens samhälle - i roller där din kunskap gör verklig skillnad.
Vår ambition är att du ska trivas, utvecklas och känna dig stolt över ditt arbete. Läs mer på www.wrknestengineering.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se Arbetsplats
Wrknest Kontakt
Linn Andreasson linn.andreasson@wrknest.se Jobbnummer
9534029