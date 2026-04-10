Projektledare till Verdis
Vill du driva projekt som gör verklig skillnad - från planering till fullt fungerande verksamhet? Nu söker Verdis en projektledare!I den här rollen hos oss ansvarar du för att våra uppdrag startar upp och avslutas på ett strukturerat, kvalitetssäkrat och professionellt sätt. Vi hoppas att det är dig vi letar efter!
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar och bidra till en hållbar framtid genom ansvarsfull avfallshantering.Om tjänsten
Som projektledare ansvarar du framför allt för att leda och samordna uppstarter och avslut av kontrakt - från planering till genomförande och överlämning. Du säkerställer att varje projekt genomförs enligt tidplan, budget och kvalitetskrav, och att verksamheten fungerar från kontraktets första dag. Utöver detta utgör rollen också en viktig resurs i organisationens löpande utveckling. Du bidrar i olika typer av projekt som uppstår i verksamheten - exempelvis som sammanhållande länk i initiativ kopplade till operativa förbättringar, nya arbetssätt eller implementering av förändringar. Det kan även handla om att stötta upp i projekt där det finns behov av struktur och koordinering.
Du arbetar nära flera delar av organisationen och har en central roll i att få människor, resurser och processer att fungera tillsammans. Rollen innebär frekventa resor och, periodvis och vid behov, arbete på andra orter.
Du rapporterar till regionchefen för region Nord och utgår från vårt huvudkontor i Älvsjö, Stockholm.
I din roll kommer du bland annat att:
Leda och samordna uppstarter och avslut av entreprenadkontrakt
Samordna och vara behjälplig i olika verksamhetsnära projekt
Upprätta, driva och följa upp projektplaner från start till mål
Säkerställa leverans enligt tidplan, budget och kvalitetskrav
Samordna interna funktioner och vara kontaktpunkt mot externa parter
Identifiera och hantera risker, avvikelser och förändringar under projektens gång
Säkerställa att avtalskrav implementeras och efterlevs
Säkerställa tillgång till rätt resurser i samarbete med ansvariga chefer i verksamheten
Du kommer initialt att ansvara för uppstarten av ett specifikt kontrakt i Stockholmsområdet. Vi hoppas därför att du kan börja redan den 8 juni, men eftersom rollen är kopplad till denna kommande uppstart behöver du kunna tillträda senast den 1 juli 2026 för att vara aktuell för tjänsten.
Vem söker vi?Vi söker dig som har erfarenhet av att driva projekt från start till mål och som trivs i en operativ och föränderlig miljö. Du har en mycket god förmåga att planera, strukturera och följa upp arbetet, även i komplexa situationer. Samtidigt är du flexibel och kan anpassa arbetssätt och prioriteringar när förutsättningarna förändras.
Du är en trygg och tydlig kommunikatör som är van att samarbeta med flera olika intressenter, både internt och externt. Genom ditt relationsskapande och förtroendeingivande arbetssätt, i kombination med en prestigelös och samarbetsinriktad inställning, skapar du goda samarbeten och driver arbetet framåt. Med din förståelse för ekonomi och avtal säkerställer du också att projekten genomförs enligt uppsatta ramverk.
För att lyckas och trivas i rollen är du handlingskraftig, lösningsorienterad och bekväm med att fatta beslut även när alla svar inte finns från början.
Eftersom resor ingår i tjänsten är ett krav för tjänsten att du har B-körkort. Utöver det ser vi gärna att du har någon typ av utbildning inom projektledning (eller motsvarande). Erfarenhet från transport-, logistik- eller avfallsbranschen samt arbete i upphandlad verksamhet är också meriterande.
Vad erbjuder vi?Hos oss får du en viktig roll i en organisation där samarbete, kvalitet och utveckling står i fokus. Du får möjlighet att påverka hur vi genomför våra uppstarter och avslut, och bidra till att utveckla arbetssätt i en verksamhet som gör skillnad varje dag.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med stort eget ansvar, korta beslutsvägar och goda möjligheter att utvecklas i din roll.
Hos oss omfattas alla medarbetare av kollektivavtal och erbjuds friskvårdsbidrag. Eftersom den här tjänsten omfattar resor erbjuds du också en förmånsbil.
Vi värdesätter det sociala och därför samlas vi som arbetar på huvudkontoret för gemensam frukost varje fredag - en mycket uppskattad stund i veckan. På huvudkontoret är vi ett sammansvetsat gäng som arbetar nära varandra och har roligt tillsammans, med högt engagemang och tempo i vardagen. Vi lägger stor vikt vid trivsel och samarbete, och söker därför en person som inte bara har rätt kompetens utan också bidrar till gruppens dynamik.
Låter det här som någonting för dig? Ansök redan idag!Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vår hemsida https://www.verdis.se/sv/arbeta-hos-oss/
eller genom att klicka på "Ansök nu". Vi tar inte emot ansökningar via e-post.
Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
