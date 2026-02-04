Projektledare till utvecklingsenhet område 4
Västra Götalandsregionen / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2026-02-04
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Område 4 har cirka 2700 medarbetare inom verksamheterna Klinisk kemi, Radiologi, Klinisk fysiologi, Klinisk patologi, Klinisk genetik och genomik, Klinisk mikrobiologi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Läkemedel samt Medicinsk teknik och fysik.
Flera av områdets verksamheter är ackrediterade eller ISO-certifierade.
Inom verksamheten bedrivs omfattande metodutveckling, forskning och undervisning i nära samarbete med Göteborgs Universitet. Samarbete finns även med Chalmers tekniska högskola.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som projektledare hos oss ansvarar du för att leda, samordna och utveckla projekt inom verksamheten. Rollen innebär att driva initiativ som påverkar stora delar av organisationen - både strategiskt och operativt.
I rollen ingår bland annat att: Leda och driva projekt med ansvar för planering, samordning, uppföljning, kvalitet, tid och budget. Säkerställa att lagar, riktlinjer och interna processer följs samt ta fram beslutsunderlag. Samordna arbetet med andra projekt och verksamheter, både internt och externt. Genomföra projektadministration och dokumentation, inklusive rapporter, analyser och material för uppföljning. Leda och facilitera möten, workshops och utvecklingsforum. Arbeta med analys, uppföljning och nyttorealisering av genomförda projekt. Vara ett stöd till området och bidra till utveckling av arbetssätt inom projektledning och verksamhetsutveckling.
Du kommer att arbeta nära verksamhetens chefer, verksamhetsutvecklare och andra nyckelpersoner och vara en viktig länk i att omsätta behov till konkreta projekt och utvecklingsinsatser. Arbetet innebär många kontaktytor och kräver förmåga att skapa struktur, tydlighet och engagemang.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har en relevant akademisk examen om minst 180 hp (kandidatexamen) inom exempelvis teknik, produktionsutveckling/logistik, hälso- och sjukvård eller motsvarande. Du har utbildning inom projektledning och erfarenhet av att arbeta som projektledare och har kännedom om projektorganisationens strukturer, roller och ansvarsfördelning. Du har arbetat med verktyg för att initiera, planera, genomföra och avsluta projekt med hög måluppfyllelse. Du har praktisk erfarenhet av metoder av att genomföra riskanalys, kravhantering, intressentkartläggning och projektplanering.
Meriterande om du har kunskap om VGR:s projektstyrningsmodell Projektilen och dess verktyg
Som person är du:
trygg, strukturerad och tydlig i din kommunikation
lyhörd och bra på att bygga relationer
van att arbeta självständigt med planering och prioritering
lösningsorienterad och kreativ i komplexa situationer
en lagspelare som värdesätter samarbete och kvalitet
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Intervjuer planeras att ske 3 och 4 mars
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/536". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 4, Utvecklingsenhet område 4 Kontakt
Utvecklingschef, Anna Lindh 073-8006257 Jobbnummer
9723931