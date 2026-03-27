Projektledare till Saab
2026-03-27
Publiceringsdatum2026-03-27Om företaget
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattensystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.Arbetsuppgifter
Som projektledare hos Saab kan du komma att ha ett helhetsansvar för att planera, leda och följa upp projekt från start till slut. Du arbetar aktivt för att projektets tidplan, budget och tekniska krav uppfylls, samtidigt som du driver arbetet framåt och skapar engagemang hos projektets team.
I praktiken kan det innebära att:
Kartlägga verksamhetens behov och ta fram tydliga tekniska kravspecifikationer.
Driva förstudier, investeringskalkyler och utvärdera leverantörsalternativ.
Koordinera och samverka nära med produktion, kvalitet, inköp, konstruktion och andra stödfunktioner.
Identifiera och hantera risker samt följa upp projektets framdrift, mål och mätetal.
Säkerställa tydlig kommunikation och rapportering till intressenter och styrgrupper.
Bidra till utveckling av arbetssätt, processer och metoder
Att arbeta som projektledare innebär ett nära samarbete med flera delar av organisationen och kräver att du kan arbeta både operativt och strategiskt i en komplex och teknisk miljö.Profil
Vi söker dig som är en engagerad ledare med en teknisk förståelse och en förmåga att driva projekt i miljöer som utvecklas och växer. Du är kommunikativ, strukturerad och trivs med att skapa ordning och tydlighet i dina projekt.
Vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning inom teknik eller motsvarande arbetslivserfarenhet från teknisk eller industriell verksamhet
Flera års erfarenhet av projektledning i industriell eller produktionsnära miljö
Erfarenhet av ekonomisk uppföljning i projekt
Erfarenhet av att arbeta i ERP system
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Förmåga att skapa engagemang, följa strukturer och samtidigt hantera snabba förändringar
Personliga egenskaper såsom nyfikenhet och förmågan att upprätthålla goda relationer med både interna och externa parter är viktiga för att trivas i rollen.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Ansökningsförfarande
Skicka gärna in ditt CV tillsammans med några rader om dina erfarenheter inom projektledning, vi arbetar ständigt för att matcha din profil mot roller på Saab som matchar ditt intresseområde! Uppdraget kommer initialt vara ett konsultuppdrag med anställning hos oss på Skill. Uppdragslängden kan variera men brukar i regel sträcka sig mellan 6-12 månader med goda möjligheter till förlängning och på sikt kan anställningen eventuellt övergå till Saab.
Detta är en fantastisk möjlighet för dig som vill inleda en karriär på Saab, låter detta som något för dig? Ansök då nedan, registrera ditt CV! Har du frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Axel Johansson på axel.johansson@skill.se Så ansöker du
