Projektledare till exploateringsprojekt
2026-01-23
Dina arbetsuppgifter
Som exploateringsansvarig och/eller projektledare i exploateringsprojekt är du en viktig kugge i att planera och genomföra det växande Göteborg.
Det handlar om allt från förtätning av befintliga bostadsområden till att bygga helt nya områden med bostäder, handel och kontor, med tillhörande infrastruktur. Stort fokus läggs även på kommunala ändamål, till exempel skolor och förskolor. Läs gärna mer om vilka projekt vi arbetar med kan du genom att besöka webbsidan https://goteborg.se/wps/portal/start/goteborg-vaxer
eller @goteborgvaxer på Instagram.
Du deltar som exploateringsansvarig i större projekt och/eller projektleder självständigt mindre exploateringsprojekt från det att projektet startar, i samband med start av detaljplan, tills dess att projektet är utbyggt och överlämnat till stadens förvaltningsorganisation Stadsmiljöförvaltningen. I rollen som exploateringsansvarig har du stort fokus på detaljplanearbetet med ansvar för avtal, genomförande- och lantmäterifrågor. I rollen som projektledare styr du dina projekt mot uppställda mål, budget och tidplaner med ekonomi och genomförbarhet i fokus. I båda rollerna samarbetar du med andra kompetenser inom den egna förvaltningen som till exempel markmiljö, lantmäteri, juridik, värdering, trafik, park och gestaltning. Du samarbetar även med exploatörer och andra förvaltningar och bolag i staden. Konkreta arbetsuppgifter omfattar framtagande av planhandlingar, exploateringskalkyler, avtal och tidsplaner, deltagande i förhandlingar, och genomförandemöten samt samordning av kommunala och privata aktörer genom hela processen.
Exploateringsprojektet omfattar även att ta fram utformningsförslag avseende allmän plats samt att bygga ut allmän plats. Inom avdelningen finns enheter där dessa kompetenser är samlade och från vilka arbetet med planering och utbyggnad av allmän plats utgår. Du kommer att ha ett nära samarbete med dessa enheter, liksom med förvaltningens projekt- och affärsutvecklare som stöttar i tidigare skeden. Vi arbetar i team i ett nära samarbete, där vi delar erfarenheter och tillsammans utvecklar verksamheten. I stadsbyggnadsprocessen bidrar vi alla till teamkänslan och ser ett stort värde i att stötta och hjälpa varandra. Vi är övertygade om att vi når längre om vi använder våra gemensamma kunskaper på ett bra sätt.
För att utveckla verksamheten och samarbetet så finns ett kontinuerligt behov av verksamhetsutveckling, både internt inom förvaltningen och i samverkan med andra aktörer. Verksamhetsutveckling kan därmed komma att ingå i arbetsuppgifterna. Kvalifikationer
Vi söker en driven projektledare/exploateringsingenjör som har flerårig erfarenhet av att delta i plan- och exploateringsprojekt, och ett starkt intresse för att arbeta med stadsutvecklingsfrågor. Många av våra medarbetare har en lantmäteribakgrund, men då de tekniska samordningsfrågorna blir alltmer komplexa i våra stadsutvecklingsprojekt välkomnar vi även dig med en mer teknisk bakgrund.
Det är meriterande om du har arbetat i eller nära en politiskt styrd organisation, och tidigare erfarenhet av verksamhetsutveckling ser vi som en tillgång/stärker din profil. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt samt driva och leda arbetet/dig och andra mot uppsatta mål. Det är viktigt att du har en god social förmåga, ett prestigelöst förhållningssätt och en vilja att lära och tänka nytt, samtidigt som du delar med dig av din erfarenhet. Tjänsten ställer krav på att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Exempel på lämplig utbildningsbakgrund är:
• Lantmätare
• Samhällsbyggnad
• Byggingenjör
• Väg- och vatteningenjör
• Affärsutveckling och entreprenörskap
Ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag. Det kan även bli aktuellt att tillsätta fler än en medarbetare i denna rekrytering.
Inför en eventuell intervju behöver uppvisa pass/nationellt id/personbevis utfärdat av Skatteverket och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige. I processen kan du även bli ombedd att tillhandahålla examensbevis om detta är ett krav för tjänsten.
Vi vill att exploateringsförvaltningen ska präglas av öppenhet och respekt för olikheter och vi tror att mångfald bidrar till att utveckla vår verksamhet.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev.
Varje dag under hela året spelar Exploateringsförvaltningen en central roll i Göteborgs tillväxt och utveckling i nya bostadsområden, parker, torg, väg- och spårvägssträckor, broar och tunnlar, samtidigt som vi skapar förutsättningar för framtidens boende och näringsliv i egenskap av markägare. Förvaltningen arbetar också med att anskaffa och förvalta bostäder till hushåll som själva har svårt att ordna ett eget boende, samtidigt som vi arbetar aktivt med att få hemlösheten i Göteborg att upphöra till 2028. Exploateringsförvaltningen är en del av de stadsutvecklingsförvaltningarna som finns i Göteborg Stad.
Gemensamt arbetar vi med att skapa förutsättningar för en välfungerande infrastruktur, bostäder och lokaler med kvalitet, en inbjudande offentlig miljö och verkar för att staden blir hållbar ur alla perspektiv.
Besök gärna https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/vara-verksamheter/jobba-pa-eploateringsforvaltningen
Ersättning
