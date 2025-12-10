Projektledare Sökes till Häggmark Byggmodul
Projektledare sökes till Häggmark Byggmodul
Som projektledare på Häggmark Byggmodul ansvarar du för att på ett affärsmässigt sätt driva bostadsprojekt baserade på moduler tillverkade i vår fabrik i Sunne. Du leder processen från bygglov till överlämning av färdigställt projekt till beställare och säkerställer att projekten genomförs strukturerat, kostnadseffektivt och med hög kvalitet.
Huvudsakliga ansvarsområden
Projektledning och samordning
Leda och samordna projekten genom hela kedjan: bygglov, projektering, produktion, montage och färdigställande.
Driva projektprocessen framåt i nära samarbete med projektörer, produktion, byggplatspersonal, UE och beställare.
Vara sammankallande och leda projektmöten, byggmöten och samordningsmöten.
Säkerställa att kommunikation fungerar mellan samtliga parter och att alla har aktuell information.
Projektering och teknisk styrning
Ansvara för att projektering följer kravställning, tidplan och budget.
Samordna konstruktörer, arkitekter samt tekniska konsulter.
Följa upp och säkerställa att modulära lösningar integreras korrekt i projektets tekniska handlingar.
Ekonomi och affärsansvar
Upprätta och följa projektbudget.
Löpande kostnadsuppföljning och prognosarbete.
Säkerställa projektets affärsmässighet och lönsamhet.
Vara delaktig i avtalshantering med leverantörer och underentreprenörer.
Produktion och byggplatskoordination
Nära samverkan med fabrikens produktionsplanering.
Ansvara för tidsplanering och följa upp produktion och montage.
Lösa operativa problem som uppstår i produktion eller på byggplats.
Kvalitet, miljö och arbetsmiljö
Säkerställa att projekt följer företagets kvalitets- och miljökrav.
Upprätthålla en säker arbetsmiljö och följa gällande regelverk.
Vid behov inneha och utöva rollen som BAS-P och/eller BAS-U beroende på projektets organisation och omfattning.
Strukturerad och van att hantera flera uppgifter parallellt.
God förmåga att prioritera och driva arbete självständigt.
Stark samarbetsförmåga och kommunikativ i alla riktningar.
Lösningsorienterad med förmåga att hantera förändringar och utmaningar.
Kvalitetsmedveten, ansvarstagande och initiativrik.
Energisk och målinriktad.
Kompetens och behörigheterErfarenhet och utbildning
Erfarenhet av projektledning inom bygg, gärna modul- eller prefabricerade byggsystem.
God förståelse för byggprocessen och entreprenadjuridik.
Erfarenhet av budgetarbete, kostnadskontroll och affärsuppföljning.
Meriterande behörigheter
BAS-U-kompetens, eller vilja att utbilda sig vid behov.
Kunskap om AMA, BBR och relevanta branschstandarder.
Erfarenhet av att arbeta med tidsplanering och projektverktyg.
God datorvana, särskilt i MS Office (Excel, Word, PowerPoint).
Sammanfattning
Rollen som projektledare på Häggmark Byggmodul är central för att säkerställa ett effektivt projektgenomförande från bygglov till färdig leverans. Du driver både tekniska och affärsmässiga frågor och fungerar som navet i projektorganisationen med stort ansvar för samordning, resultat och kvalitet.
Vi erbjuder:
• En trygg anställning och konkurrenskraftiga villkor
• En trevlig arbetsmiljö i en innovativ fabrik
• Möjlighet att utvecklas i ett växande företag
Plats: Sunne med möjlighet till distansarbete
Anställning: Heltid, tillsvidare
Start: Snarast möjligast
Hos oss får du en stabil arbetsplats, schyssta villkor och ett bra gäng som trivs tillsammans.
Intresserad? Ansök idag genom att mejla modulkarriar@haggmark.se
- vi träffar och intervjuar kandidater löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-16
E-post: modulkarriar@haggmark.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Projektledare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Häggmark Byggmodul AB
(org.nr 559483-3112), http://haggmark.se
Holmby 23 (visa karta
)
686 93 SUNNE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operativ Chef
Jamal Alipour jamal.alipour@haggmark.se 073-505 04 55 Jobbnummer
9636684