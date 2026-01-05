Projektledare Roslagssamarbetet
2026-01-05
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.Vi erbjuder dig
Ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du får arbeta med platsutveckling, marknadsföring och samverkan i ett etablerat samarbete mellan tre kommuner. Rollen ger dig möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt, med stor frihet under ansvar och tydlig påverkan på gemensamma resultat.
Du blir en nyckelperson i Roslagssamarbetet och får arbeta nära engagerade kollegor i Norrtälje, Östhammar och Österåker. Arbetet präglas av tillit, dialog och samarbete, och passar dig som trivs i sociala sammanhang och motiveras av att få människor, idéer och organisationer att arbeta i samma riktning.
Uppdraget
Som projektledare för Roslagssamarbetet ansvarar du för att leda och samordna den operativa verksamheten mellan kommunerna. I uppdraget ingår att:
• leda det dagliga arbetet och hålla ihop gemensam personal
• planera, driva och följa upp aktiviteter inom handlings- och verksamhetsplan
• göra prioriteringar inom ramen för fastställd strategi
• samordna arbetsgrupper mellan kommunerna
• ta fram beslutsunderlag och beredningar till Destinationsrådet
• vara kontaktperson mot webbyrå och samordna både drift och utveckling
• leda arbetet med ny upphandling av webbyrå under 2026
• ansvara för budget, ekonomisk uppföljning och rapportering
Utmaningar och möjligheter
Uppdraget innebär att navigera i en samverkansmiljö där tre kommuner med olika organisationer, processer och perspektiv ska mötas. Det kräver struktur, tydlighet och god samarbetsförmåga.
Samtidigt ger rollen stora möjligheter att påverka hur kommunal samverkan fungerar i praktiken, utveckla gemensamma arbetssätt och bidra till ett starkare och mer sammanhållet platsvarumärke för Roslagen.
Kvalifikationer
• erfarenhet av att leda projekt med många intressenter
• erfarenhet av kommunal verksamhet eller annan politiskt styrd organisation
• god samarbetsförmåga och social kompetens
• förståelse för kommunikation och platsvarumärken
• erfarenhet av webb- eller digitala utvecklingsprojekt
• förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
• erfarenhet av att ta fram beslutsunderlag
• B-körkort
Meriterande:
• erfarenhet av samverkan mellan flera organisationer
• erfarenhet av upphandling, gärna digitala tjänster
• erfarenhet av arbete inom besöksnäring eller platsutveckling
Välkommen till oss
Roslagssamarbetet är ett gemensamt initiativ mellan Norrtälje kommun, Östhammars kommun och Österåkers kommun, där vi tillsammans arbetar för att stärka Roslagen som en attraktiv plats att leva, verka och besöka. Tillsammans skapar vi större kraft, bättre lösningar och mer synlighet än vad vi kan göra var och en för sig.
Hos oss möts engagemang, nyfikenhet och en stark vilja att samarbeta. Arbetet präglas av öppen dialog, prestigelöshet och ett genuint intresse för varandras perspektiv. Vi tror på att det blir roligare - och bättre - när vi gör saker tillsammans.
Som en del av Roslagssamarbetet blir du en viktig sammanhållande kraft mellan kommunerna. Du får arbeta i en positiv och utvecklingsinriktad miljö där relationer, tillit och gemensam framdrift står i centrum, och där ditt bidrag verkligen gör skillnad för Roslagens framtid.
Så här säger några av våra medarbetare
"Det bästa med att jobba i Roslagssamarbetet är att man verkligen känner att samverkan gör skillnad. När vi lyckas få tre kommuner att dra åt samma håll händer det mycket på kort tid."
"Här finns både frihet och ansvar. Man får förtroende att driva sitt arbete, men är aldrig ensam - samarbetet är hela tiden i fokus."
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: visstidsanställning (1år)
Omfattning: deltid
Tillträde: enligt överenskommelse men gärna under jan eller feb
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.
Alla som jobbar hos oss är medlemmar i Club Communalis - personalföreningen som sätter guldkant på arbetsvardagen med gemenskap, glädje och aktiviteter för alla. Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner
Norrtälje kommun ingår i finsktförvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
