Projektledare Park - Projektanställning
2026-02-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Vill du vara med och forma framtidens parker och grönområden i Jönköping? Vi söker nu en Projektledare som under en period kan stärka vår planeringsenhet.
Hos oss får du ett varierat och utvecklande arbete där du bidrar till en hållbar och attraktiv kommun.
Ditt nya jobb
Under de kommande två åren stärker vi vår verksamhet ytterligare med en projektanställning som Projektledare Park.
Verksamhet Planering och Utveckling ansvarar för projektering och planering av kommunens gator, parker, skog och övriga grönområden. Verksamheten tar även fram och reviderar skötselplaner för drift och underhåll av mark och infrastruktur samt driver kommunens investeringsprojekt.
Som Projektledare Park tillhör du enheten Planering, som består av 22 medarbetare fördelade på skog, park, gata och beläggning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer innebära projektledning med fokus på att driva projekt kopplat till reinvesteringsbudget för park. Du ansvarar för kontakter med leverantörer och myndigheter, följer upp projekten, hanterar projektekonomi samt levererar prognoser för avsatt budget.
Du kommer arbeta tätt tillsammans med ytterligare en projektledare och tre parkingenjörer som tillsammans ansvarar för skötsel och utveckling av kommunens parkområden, lekplatser, parkmiljöer, gatuträd samt vissa hårdgjorda ytor i kommunen. Du kommer också arbeta nära våra landskapsarkitekter som gestaltar och projekterar en stor del av våra projekt.
För att trivas i rollen har du ett stort intresse för samhälls- och planeringsfrågor. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa parter, såsom andra avdelningar inom tekniska kontoret, entreprenörer, medborgare, kollegor och närmaste chef. Du fungerar som en viktig länk mellan olika intressenter inom ditt ansvarsområde.
Din arbetsplats är på Hoven, Västra storgatan 16. Resor förkommer inom kommunen.
Din kompetens
Du som söker har en god förmåga att både samarbeta med andra och arbeta självständigt. Du trivs med stort ansvar och arbetar strukturerat med fokus på noggrannhet och kvalitet. Det är naturligt för dig att driva dina arbetsprocesser framåt och ta egna initiativ för att nå resultat. Du ser möjligheter snarare än hinder vid förändringar och har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar. Eftersom tjänsten innebär många kontaktytor är du tillmötesgående, serviceinriktad och lösningsorienterad, med ett genuint intresse av att hjälpa andra.
Krav
- Arbetslivserfarenhet inom projektledning
- Praktisk och/eller teoretisk erfarenhet inom växter och träd
- Kompetens inom GIS
- Mycket goda kunskaper i digitala arbetsverktyg
- Kunskap inom budget, kostnadsuppföljning och ekonomisk styrning
- Mycket goda kunskaper i svenska (tal, skrift- och läsförståelse)
- B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
- Erfarenhet av beställarroll eller arbete mot entreprenörer
- Erfarenhet av upphandling enligt LOU och arbete med avtal
- Vana vid dokumentation, uppföljning och rapportering
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett roligt, kreativt, utvecklande och varierande arbete tillsammans med andra. Du ges möjlighet för individuell kompetensutveckling samt erfarenhets- och kunskapsutbyte med kollegor. Som medarbetare hos oss får du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Som projektledare hos oss utvecklar du Jönköpings kommun. Du bidrar till en attraktiv och säker plats för alla att bo, leva och verka i. Med delaktighet och inflytande i både planering och utveckling är du med och påverkar en ständigt växande kommun. Tillsammans bygger vi en hållbar stad och landsbygd.
Välkommen till oss
Gata Park Skog som ansvarar för drift, underhåll, reinvestering samt utveckling av befintlig mark infrastruktur inom Jönköpings kommun. Avdelningen är förvaltare av gator, vägar, torg, parker, lekplatser, naturreservat, skog, parkering, hamnar, färjetrafik, industrispår samt intern service av fordon.
Vi har vårt kontor centralt placerat vid Juneporten så det är lätt att ta sig hit med tåg eller buss. Vi är ett glatt gäng med bra gemenskap som du har en möjlighet att bli en del av!
Bra att veta
Rekryteringen avser en projektanställning på heltid under två år med start enligt överenskommelse. Intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga relevanta intyg och betyg i din ansökan. Vid intervju kommer vi efterfråga två referenser.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
