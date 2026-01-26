Projektledare / Monitor inom klinisk forskning
Lihme Research & Healthcare AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-01-26
Lihme Research & Healthcare är ett litet, engagerat företag som arbetar nära forskare och kliniker inom akademisk klinisk forskning. Vi växer tillsammans med våra samarbeten och uppdrag, och när fler väljer att arbeta med oss behöver vi nu välkomna ytterligare en kollega till vårt team.Vi söker dig som har erfarenhet av kliniska studier och känner dig trygg i ICH-GCP. Oavsett om du idag arbetar som t.ex CRA, klinisk projektledare, studiekoordinator eller i en kombinerad roll, är vi nyfikna på dig, din erfarenhet och vad du vill bidra med hos oss.
Hos oss arbetar du nära forskare, prövare och kliniker, främst inom akademiskt initierad forskning. Du blir en nyckelperson i planering, genomförande och uppföljning av studier inom läkemedel, medicinteknik och registerforskning i akademiska forskningsmiljöer.
I den här rollen får du ett brett och varierat ansvar inom klinisk forskning. Du leder och följer upp studier från start till avslut och arbetar nära forskare, prövare och kliniska team. Arbetet omfattar projektledning av olika typer av studier och andra sjukvårdsnära projekt samt även monitorering av kliniska prövningar.
Du planerar och driver studier framåt genom att följa upp tidslinjer, budgetar och leverabler samt säkerställa att alla moment genomförs enligt ICH-GCP, ISO 14155 och andra relevanta regelverk. Rollen innebär att du tar fram och kvalitetssäkrar studiedokumentation, protokoll och riskhanteringsplaner samt samarbetar med FoU-enheter, regulatoriska funktioner för att skapa effektiva arbetssätt.
Som monitor ansvarar du för att planera och genomföra initierings-, monitoreringsbesök, säkerställa protokollföljsamhet och datakvalitet, genomföra källdatagranskning och hantera queries. Du stöttar sites i det dagliga studiearbetet och bidrar till smidiga processer och hög patientsäkerhet.
Du får också en central roll i att utveckla och vidareutveckla Lihmes interna arbetssätt och rutiner för kliniska studier, där din erfarenhet och ditt omdöme bidrar till kvalitet, struktur och långsiktig utveckling.
Vi tror att du känner igen dig i flera av följande punkter - du behöver inte uppfylla alla för att trivas hos oss.
Erfarenhet av att driva och koordinera akademiska kliniska studier
Erfarenhet av monitorering av kliniska prövningar
Mycket god kunskap om ICH-GCP och/eller ISO 14155
Erfarenhet av att ta fram, arbeta med och förbättra SOP:ar
Erfarenhet av medicintekniska prövningar och prestandastudier
Arbete med kvalitetsregister och forskningsdatabaser
Ett självständigt, strukturerat och lösningsorienterat arbetssätt
God kommunikativ förmåga och ett professionellt förhållningssätt
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi erbjuder
Ett litet, personligt och forskningsnära företag där vi värdesätter samarbete, öppen dialog och prestigelöshet.Varierande projekt inom läkemedel, medtech, register och akademisk forskning
Korta beslutsvägar och stort eget ansvar
Möjlighet att påverka och utveckla Lihmes interna rutiner och arbetssätt för kliniska studier.
Placering i Uppsala, arbetet innebär resor i perioder
Låter detta som något för dig, eller vill du veta mer innan du söker? Du är varmt välkommen att höra av dig till oss. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16
E-post: anna.pedersen@lihme.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lihme Research & Healthcare AB
(org.nr 559151-5274), http://www.lihme.se
Kungsängsvägen 31A (visa karta
)
753 23 UPPSALA Jobbnummer
9705372