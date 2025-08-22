Projektledare moderna miljövillkor
2025-08-22
Vattenfall Vattenkraft ansvarar för Vattenfalls 90 vattenkraftverk och ca 300 dammar i Norden. Vi är ca 500 medarbetare i Sverige och Finland med huvudkontor i Luleå. Vattenkraften är en förutsättning för att skapa ett fossilfritt samhälle och göra framtidens hållbara energisystem möjligt. Vår produktion motsvarar ca 25% av Sveriges totala elbehov. För att fortsätta möta våra kunders och samhällets skiftande behov behöver vi ständigt utmana oss själva, utveckla våra arbetssätt och ta tillvara digitala möjligheter. Du blir en viktig del i det arbetet!
Vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor - vill du vara med och leda resan?
Vattenkraftverk och regleringsdammar som används för elproduktion ska enligt lag ha moderna miljövillkor. Arbetet med den nationella planen (NAP) för omprövning av vattenkraft innebär att Vattenfall Vattenkrafts tillstånd moderniseras med villkor som behövs för att kvaliteten på påverkade vatten uppfyller miljöbalkens krav.
Nu rekryterar Vattenfall Vattenkraft en projektledare med en nyckelroll i arbetet med att förse våra kraftverk och regleringsdammar med moderna miljövillkor!
Arbetet bedrivs i NAP-projekt som består av förberedelser, samverkan, miljöutredningar, förstudier, ansökan, domstolsprövning, genomförande och uppföljning.
Exempel på dina ansvarsområden och arbetsuppgifter:
Leda NAP-projekt och ansvara för exempelvis resursplanering, projektplanering och budget
Samverkan med Vattenfalls vattenrättsansvariga, miljöspecialister, juridiska funktioner och andra interna och externa kontaktpersoner
Löpande dialog med myndigheter, sakägare och intressenter rörande omprövningarna
Beställare av konsultstöd till utredningar och ansökningshandlingar
Beställare av förstudier och projekt från Vattenfalls egna utredare och projektavdelning
Föredragande i styrgrupp för omprövningar, ingå i styrgrupper för förstudier, utredningar och projektgenomförande
Kontakt med Vattenkraftens Miljöfond
Delta i branschforum
Metod- och processutveckling av arbetssätt
Delta i utvärderingar och remissvar samt påverkansaktiviteter avseende ramvattendirektivet.
Resor i tjänsten förekommer, bland annat till våra anläggningar och för deltagande i projekt- och samverkansmöten.
Du kommer att tillhöra vår miljöavdelning som ingår i enhet Teknik som har ansvar för teknikstyrning, anläggningsförvaltning, miljö och dammsäkerhet. Hos oss välkomnas du till ett varmt och hjälpsamt team bestående av erfarna och kompetenta generalister och experter.
Kravspecifikation
Du har relevant universitets- eller högskoleutbildning samt erfarenhet av att arbeta med miljö- och tillståndsfrågor enligt miljöbalken. Du har också erfarenhet av projektledning, vattenkraft och ramdirektivet för vatten.
Arbetet innebär samverkan med många intressenter. Du är trygg i din kompetens, tydlig och bra på att kommunicera och samarbeta. Arbetet kommer också kräva att du är modig, beslutsmässig och kan engagera och entusiasmera i en geografiskt spridd verksamhet.
Du har en mycket bra IT-vana, talar och skriver svenska och engelska och har B-körkort.
Placeringsort
Luleå, Umeå, Sundsvall eller Solna, även andra placeringsorter där Vattenfall Vattenkraft finns etablerade kan diskuteras.
För frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Eva Sundin, 070-297 47 45. Fackliga representanter är Anneli Jönsson Ledarna, Samuel Jernlif Unionen, Magnus Nilsson Akademikerna och Anders Karlström SEKO. Alla nås via Vattenfalls växel, 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 11 september, 2025!
Ansök via vår annons på Vattenfalls karriärsidor, du svarar på några inledande frågor och bifogar ditt CV, du behöver inte inkludera ett personligt brev.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation.
Vattenfall Vattenkraft är en del av Sveriges samhällskritiska infrastruktur, därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade. Är tjänsten du söker säkerhetsklassad kommer, i enlighet med säkerhetsskyddslagen, registerkontroll och säkerhetsintervju genomföras innan anställning. Så ansöker du
