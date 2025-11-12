Projektledare Misam +, Kramfors Kommun
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen / Chefsjobb / Kramfors Visa alla chefsjobb i Kramfors
2025-11-12
, Härnösand
, Mark
, Sollefteå
, Timrå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen i Kramfors
Kramfors kommun är det naturliga navet i Höga Kusten, format under årtusenden. Hos oss kan människor, platser och miljöer växa efter sina egna förutsättningar.
Tillsammans skapar vi välfärden och ett fungerande samhälle som är jämställt och rättvist för alla som bor och vistas i kommunen. Vi brukar med stolthet säga att vi har Sveriges viktigaste jobb! Det är en bra utgångspunkt för att en arbetsdag hos oss ska kännas meningsfull.
Denna tjänst finns inom kommunens Arbetsmarknadsenhet - som arbetar för att hjälpa människor närmare arbetslivet.
Vi samordnar och genomför insatser som bygger på både statlig och kommunal arbetsmarknadspolitik. Målet är att stärka individens möjligheter att få ett jobb på den öppna arbetsmarknaden eller att börja studera - och därigenom kunna försörja sig själv och minska risken för utanförskap.
Varmt välkommen till oss på Arbetsmarknadsenheten!Publiceringsdatum2025-11-12Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som projektledare för MISAM + i Kramfors, ett projekt som pågår från 1 februari 2026 till 31 januari 2029. MISAM står för Motiverande insatser för studier, arbete och mående.
Projekt MISAM+ riktar sig till ungdomar och unga vuxna 16-29 år i Kramfors kommun som varken arbetar eller studerar eller riskerar att lämna skolan utan examen.
Målet är att skapa tydliga kedjor mellan skola, vuxenutbildning och arbetsliv samt erbjuda en instegsarena med lågtröskelverksamhet där deltagarna kan ta steg mot studier och arbete i sin egen takt.
Som projektledare är du spindeln i nätet och ansvarar för att:
* Leda, koordinera och följa upp projektets aktiviteter, målsättningar och resursanvändning.
* Säkerställa att projektet bedrivs i enlighet med Socialfondens regelverk samt relevant lagstiftning.
* Sköta rapportering till Europeiska Socialfonden, Statistiska centralbyrån (SCB) och projektets styrgrupp.
* Insamla, analysera och dokumentera projektresultat och lärdomar för kontinuerlig utveckling och kunskapsöverföring.
* Vara en stödjande och tydlig ledare för projektgruppen i det dagliga arbetet, och främja engagemang och samarbete.
* Utveckla och vårda relationer med interna och externa samarbetspartners.
* Kommunicera och förankra projektets syfte och framsteg både inom organisationen och externt för att öka synlighet och förståelse.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskole- eller universitetsutbildning som beteendevetare, socionom, samhällsvetare eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Projektledarutbildning är meriterande och vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i ESF-projekt.
Som person är du lösningsinriktad och har lätt för att skapa kontakter av betydelse för arbetet och att samarbeta med andra. Du har även förmåga att motivera och engagera personer du leder. Du uppskattar utmaningar och arbete i förändring.
Du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen och god förståelse för deras behov, samt erfarenhet av arbetsledning. Rollen innebär omfattande dokumentation och kommunikation, vilket förutsätter att du har mycket god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift på svenska.
Du har goda kunskaper i Officepaketet och en hög digital kompetens, då uppföljning och rapportering sker digitalt.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.
B-körkort är ett krav.
Urval sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Ange referensnummer och löneanspråk i ansökan. Referenser lämnas vid begäran och inför vissa anställningar i kommunens verksamheter krävs utdrag från belastningsregistret. I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med säljare av rekryteringstjänster.
Varmt välkommen med din ansökan till ett av Sveriges viktigaste jobb!
Här kan du läsa mer om att flytta till och bo i Kramfors kommun: https://www.kramfors.se/bygga-bo--miljo/flytta-till-kramfors.html Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kramfors kommun
(org.nr 212000-2429), http://www.kramfors.se Arbetsplats
Kramfors kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef AME/YH
Marie Eriksson 061280117 Jobbnummer
9602088