Projektledare M365
Uppdragsbeskrivning
Vi söker en projektledare för ett M365-initiativ med ansvar för informationshantering och regelverk vid migrering från Exchange on-prem till Microsoft 365. Uppdraget omfattar införande av Exchange Online, Teams, SharePoint och OneDrive inom befintlig licensnivå och inkluderar inte ny eller avancerad funktionalitet. Uppdraget genomförs som ett hybridupplägg med 50 % närvaro på plats.
Arbetet sker med extern partner och omfattar migrering, konfiguration, förändringsledning, utbildning samt kartläggning av lagringsytor. Parallellt införs Säker digital kommunikation (SDK), vilket ska samordnas med M365-arbetet.
Huvudsakliga ansvarsområden
Rollen innefattar att ta fram beslutsunderlag, rutiner, vägledningar och annan styrande dokumentation så att informationsförvaltningens krav omsätts i konfiguration och användning av molntjänsten. Det omfattar risk- och konsekvensanalyser inför migrering, stöd kring hantering av information på befintliga lagringsytor, bedömningar kopplade till dataskydd samt framtagande av arbetssätt för samarbetsytor och personlig lagring i SharePoint, OneDrive och Teams. Vidare ingår att fastställa hur dokument ska upprättas, registreras, lagras, gallras och bevaras utifrån krav som gäller för offentliga organisationer, formulera säkerhetskrav såsom kryptering, åtkomstkontroller och loggning samt definiera funktionella krav för samarbete, versionshantering och mobil åtkomst. Uppdraget omfattar även analys av fortsatt arbete med governance och compliance efter genomförd migrering samt löpande projektdokumentation enligt vedertagen projektpraxis.
Arbetet sker i nära samverkan med projektledare i angränsande M365-initiativ och specialistfunktioner såsom jurist, informationssäkerhetsspecialist, CISO, arkivarie, dataskyddsombud, M365-specialist och nämndsekreterare.
Obligatoriska kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet om tre år av att utveckla och etablera styrande regelverk samt arbetsformer för informations- och datahantering i M365-miljö.
God kunskap om det rättsliga ramverk som reglerar informationshantering inom offentliga organisationer.
Dokumenterad projektledarerfarenhet om tre år.
Det anses som meriterande om du har minst ett års erfarenhet av informationshantering inom offentliga verksamheter, antingen som konsult eller anställd, fyra till sju års erfarenhet av projektledning samt minst ett års erfarenhet av arbete enligt ISO 27000-serien.
Din ansökan
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning.
