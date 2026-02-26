Projektledare M&E, DIB Travel
Resebemanning & Rekrytering Sverige AB / Rese- och trafikjobb / Stockholm Visa alla rese- och trafikjobb i Stockholm
2026-02-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Resebemanning & Rekrytering Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Västerås
, Sandviken
eller i hela Sverige
Vi på DIB Travel är passionerade reseentusiaster som vill göra reseplanering så enkel som möjligt - några klick och du är redo att åka iväg!
Vi bygger en global toppmodern online plattform för att effektivisera och digitalisera reseupplevelsen för resor i tjänsten för företag, organisationer och offentlig verksamhet. År 2016 grundades DIB Services AB och resan med att utveckla vårt självbokningssystem för affärsresor började. Vi är idag cirka 60 medarbetare och vår majoritetsägare är Jan Ståhlberg, Thrill Impact.
Vi letar nu efter ytterligare en Projektledare som vill ansluta till vårt team inom Meeting & Event.
Vi söker nu dig som har arbetat minst 3 år inom resebranschen med Meeting & Event eller Gruppresor. Som person är du driven, empatisk och prestigelös och vågar ge dig på nya saker! Det är viktigt att du är öppen och tydlig i din kommunikation då vi har kollegor på flera olika platser. Vi önskar även att du har goda erfarenheter i flera branschrelaterade system samt mycket goda kunskaper i tal och skrift både i Svenska och Engelska (erfarenhet av Amadues är extra meriterande men inget krav) Som projektledare tar du emot förfrågningar på grupp-och konferenser från våra avtalskunder via mail och telefon. Förfrågningar gällande logistik såsom flyg, tåg och buss med boende för 10 personer och uppåt eller konferenser inom Sverige är vanliga förfrågningar och bokas via våra system och sys ihop av projektledaren till en offert. Deltagarhantering, ombokningar samt fakturering är en stor del av arbetet. Kärnan i vårt arbete är den fantastiska service som projektledarna i teamet ger genom deras sätt att kombinera sin expertis, snabbhet och kreativa lösningar med personlighet vilket bygger nära och givande relationer med kunderna.
Vad erbjuder vi:
Vi är ett företag som värdesätter dina tankar och idéer, vi vill höra din röst och vill att du påverkar vår framtidsresa. Om du också är genuint intresserad av hur kombinationen av senaste teknik och utmärkt personlig service kan se ut inom resebranschen är vi rätt ställe. Vi finns i centrala Stockholm.
Pensionsspar enligt ITP1 samt friskvårdsbidrag ingår.
30 dagar semester
Heltid vardagar på vårt kontor i Stockholm minst 3-4 dgr/vecka alternativt på distans om du ej bor i Stockholmsområdet. Vi ser helst att du bor i Stockholmsområdet.
Start omgående enligt överenskommelse
Varmt välkommen med din ansökan och har du frågor om tjänsten kontakta då rekryterare Jannica Grönqvist på jannica@resebemanning.se
alt 0723-240421 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7300694-1863815". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Resebemanning & Rekrytering Sverige AB
(org.nr 556950-9630), https://jobb.resebemanning.se
Stockholms Centralstation (visa karta
)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Resebemanning Jobbnummer
9766200