Projektledare Logistik/Produktion
För kunds räkning i Ludvika söker vi en senior projektledare med bakgrund inom logistik eller produktion. Uppdraget innebär att planera, leda och följa upp projekt och processer med höga krav på struktur, kvalitet och leveransprecision. Rollen passar dig som är van att arbeta självständigt, hantera komplexa frågeställningar och snabbt skapa värde i verksamheten.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Planera, organisera och styra projekt och processer inom verksamheten.
• Sätta projektplaner, resurssättning, tidplaner och ansvarsfördelning.
• Följa upp och rapportera status avseende kostnad, tid, kvalitet och bemanning.
• Säkerställa efterlevnad av interna och externa kvalitetsstandarder (t.ex. ISO).
• Identifiera och hantera risker, hinder och avvikelser mot tidplan och budget.
• Hantera flera parallella och ibland sammanlänkade projekt, inklusive förändrings- och förbättringsinitiativ.
• Integrera och följa upp leverantörers aktiviteter och leveranser i projektplanen.
• Följa upp transporter och uppdatera tillhörande dokumentation.
• Kontroll av tulldeklarationer och relaterade handlingar.
• Uppdatera och följa upp priser och data i SAP.
• Arbeta med och analysera större datamängder i Excel.
Vem är du?
• Senior konsult med dokumenterad erfarenhet av projektledning inom logistik och/eller produktion.
• Mycket goda kunskaper i Excel, inklusive arbete med stora datamängder.
• Erfarenhet av SAP, gärna kopplat till priser, logistik eller inköp.
• God generell affärsförståelse och vana att arbeta strukturerat och självständigt.
• Förmåga att arbeta lösningsorienterat och föreslå nya och mer effektiva arbetssätt.
• Personliga egenskaper.
• Strukturerad, noggrann och detaljorienterad.
• Öppen, effektiv och förändringsbenägen.
• Kommunikativ och trygg i samarbete med både interna och externa parter.
• Svenska i tal och skrift är ett krav.
Om verksamheten
Konsultrollen passar dig som på kort tid vill skaffa dig bred erfarenhet. Vi erbjuder dig chansen att arbeta på populära arbetsplatser med välkända varumärken där du kan utveckla din kompetens och bredda ditt CV. Du kommer att trivas som konsult om du söker en värld av spännande uppdrag och nya kontaktnät. Vid din sida har du din konsultchef som agerar bollplank och stöttar dig i att lyckas på dina uppdrag. Vi vill att du ska må bra och trivas med oss på Poolia. Därför erbjuder vi dig friskvårdsbidrag, rabatter på olika träningsanläggningar och ordnar regelbundet sociala aktiviteter. Självklart omfattas din anställning på Poolia av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt företagshälsovård. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5770". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), http://www.poolia.se/ Arbetsplats
Poolia Sverige AB
Mattias Gagnert mattias.gagnert@poolia.se
9745405