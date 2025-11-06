Projektledare inom WCM
2025-11-06
Var med på resan när vi tar nästa steg för att öka Europas självförsörjning genom att utvinna kritiska mineral.
I Luleå planerar LKAB för en industripark för utvinning av kritiska mineral ur vad som idag är gruvavfall från vår järnmalmsproduktion. Vi planerar att producera sällsynta jordartsmetaller som används bland annat i elbilar och vindkraftverk, och fosfor som är en viktig beståndsdel i mineralgödsel för att vi ska få mat på bordet. Gemensamt är det viktigt för vår omställning, elektrifiering och Europas självförsörjning.
Din roll
Vi söker dig som ska ansvarar för att etablera och driva struktur och metoder för World Class Manufacturing (WCM) inom LKAB:s planerade industripark i Luleå. Rollen innebär ett helhetsansvar för att implementera arbetssätt och kvalitetsrutiner i enlighet med WCM, samt att bygga upp organisation inför driftsättning.
Du kommer att vara drivande i att planera och leda implementeringen av verksamheten samt agera beställare gentemot projektorganisationen inför investeringsbeslut.
Som projektledare WCM är du en nyckelperson och ansvarar för att etablera och driva vår strategi för World Class Manufacturing. Du leder arbetet med att utveckla våra processer, vårt ledningssystem och vår kultur - med fokus på:
Säkerhetskultur och arbetsmiljö - du är en stark förespråkare för "Zero Harm"
LEAN och ständiga förbättringar - du bygger strukturer för värdeskapande arbete
Ledningssystem - du ansvarar för att etablera och förvalta vårt integrerade ledningssystem (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
Ditt uppdrag
Bygga upp och implementera WCM-strategi från grunden
Utveckla och förvalta ledningssystem enligt ISO-standarder (kvalitet, miljö, arbetsmiljö)
Driva förbättringsarbete och coacha organisationen i LEAN-principer
Skapa en kultur där säkerhet, kvalitet och effektivitet är en integrerad del av vardagen
Det här har du med dig
Vi söker dig som har relevant utbildning samt erfarenhet från kemisk industri och förståelse för de utmaningar som följer med green field-projekt.
Du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom exempelvis LEAN och kvalitet.
Som person är du en lagspelare som söker att strukturera upp kontexten omkring dig, samt att skapa en tydlig riktning i de frågor som du ansvarar för.
Det här är en unik möjlighet att vara med från början - att påverka, forma och bygga något som verkligen gör skillnad. Vi erbjuder en dynamisk miljö där innovation, hållbarhet och människan står i centrum.
Övrig information
Välkommen med din ansökan, CV och personligt brev, senast den 2025-11-16. Vänligen vänta inte med ansökan då urval sker löpande.
Placeringsort: Luleå
