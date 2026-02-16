Projektledare inom fastighetsautomation
2026-02-16
Vi söker projektledare!
Har du en bakgrund som Styrinstallatör eller tekniker och arbetar idag som projektledare? Är du nyfiken på ny teknik och vill arbeta i ett bolag där du får ta helhetsansvar för projekt - från start till mål? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig.
Modern Styrteknik är en fullserviceleverantör inom fastighetsautomation med tydligt fokus på kvalitet, innovation och hållbarhet. Vi arbetar med både implementering av moderna automationslösningar och service samt underhåll av befintliga anläggningar.
Om rollen
Vi söker nu en Projektledare som kommer att ansvara för hela projektprocessen, vilket bland annat innebär:
Byggmöten
Materialinköp
Kalkylarbete
ÄTA-hantering
Budget- och resultatansvar
Fungera som länk mellan kund, installatörer och övriga involverade parter
Rollen innebär stor variation, med såväl längre och mer omfattande projekt som kortare service- och ombyggnadsuppdrag.
Sedan 2010 har vi legat i framkant genom att erbjuda innovativa och fabrikatsoberoende styrsystem. Hos oss blir du en del av ett kunnigt team där samarbete, ansvarstagande och respekt för varandras roller är en självklar del av vardagen. Vi delar ett gemensamt teknikintresse och arbetar tillsammans för att nå bästa möjliga resultat för våra kunder.
Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare. Därför erbjuder vi konkurrenskraftiga villkor, stimulerande arbetsuppgifter och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi uppmuntrar kontinuerligt lärande och vill att du ska kunna utvecklas långsiktigt tillsammans med oss.
Tjänsten utgår från våra moderna och inspirerande kontorslokaler i Hornsberg, med strategiskt och lättillgängligt läge.
Vem är du?
Vi ser gärna att du idag arbetar som projektledare inom fastighetsautomation och har en bakgrund som styrinstallatör eller tekniker. Du är van vid att driva flera projekt parallellt, trivs med att vara ute i verksamheten och har ett naturligt intresse för kundrelationer. Samtidigt är du strukturerad, noggrann och har god administrativ förmåga.
Erfarenhet av PLC-programmering och CAD är meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är ansvarstagande, kommunikativ och trygg i din roll - med förståelse för att framgång skapas genom samarbete där alla bidrar utifrån sin kompetens.
Rekryteringsprocessen genomförs i samarbete med Jobwise.
Vid eventuella frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Ljungar: fredrik.ljungar@jobwise.se
072-891 51 89
