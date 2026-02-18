Projektledare inom Advanced Development
2026-02-18
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Vill du leda tekniska projekt där morgondagens lösningar tar form? Vi söker nu en projektledare till vårt team inom Advanced Development, där fokus ligger på tillämpad forskning och förutvecklingsprojekt som mognar fram och säkrar teknik för framtida produktgenerationer och kundleveranser.
Som teknisk projektledare leder du projekt från idé till validerat koncept i teknikens framkant, och ansvarar för att strukturera och följa upp mål, tidsplaner och leveranser i en tvärfunktionell miljö. Du leder specialister i tidiga faser där kravbilder och lösningar ännu inte är fullt definierade, vilket kräver att du aktivt hanterar de risker och osäkerheter som uppstår i tidig produktutveckling.
Arbetet kräver ett strukturerat genomförande kombinerat med kreativ problemlösning för att identifiera nya tekniska vägar framåt. Du agerar som en central länk i kommunikationen med intressenter på olika nivåer, där du tydliggör tekniska framsteg och säkerställer att projektets mål förankras i organisationen.
För att lyckas i rollen är du en strukturerad och resultatorienterad ledare som samtidigt är nyfiken och bekväm med att arbeta i miljöer där inte allt är definierat från start. Du har en öppen och prestigelös inställning till samarbete och besitter ett genuint tekniskt intresse som gör att du obehindrat kan kommunicera med olika tekniska discipliner. Vi ser gärna att du leder med ett naturligt engagemang och har en förmåga att göra dina resultat begripliga och tydliga för andra.
För att lyckas i rollen tror vi att du har följande:
* Erfarenhet av teknisk projektledning, företrädesvis inom produkt- eller teknikutveckling.
* En ingenjörsutbildning eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet.
* Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av komplexa tekniska system, agila projektledningsmetoder eller arbete i tidiga utvecklingsfaser såsom förutveckling.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
