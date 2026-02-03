Projektledare / Industricoach
Tillsammans skapar vi en konkurrenskraftig och hållbar industri i Kalmar län
Är du redo att leda och driva projekt som har en positiv inverkan på både miljön och ekonomin? Vi söker nu en erfaren person som brinner för hållbar utveckling med fokus på LEAN och energieffektivisering. Om du är redo att ta dig an en spännande utmaning och vara med och forma en mer hållbar industri, då har du chansen att göra skillnad.
I rollen kommer du att vara en viktig del av vårt team och spela en avgörande roll i att både genomföra och utveckla projekt. Du kommer att vara ansvarig för att coacha och stödja företag inom industrin för att främja hållbar utveckling med fokus på LEAN och energieffektivisering. Du är också en duktig kommunikatör då du kommer att arbeta nära olika intressenter, både internt och externt, och förmågan att kommunicera projektets erbjudande kommer att vara nyckeln till framgång.
Kvalifikationer Som projektledare är du van att leda och driva projekt från start till mål. Du kommer att bygga och upprätthålla relationer med både industriföretag och samverkansorganisationer där din förmåga att tänka nytt och utmana konventionella sätt att arbeta kommer att vara värdefull för att skapa innovativa och hållbara lösningar. Du kommer även hantera projektadministration, såsom dokumentation, avtal, uppföljning och rapportering för att säkerställa att arbetet genomförs enligt tidsplan och budget.
För att vara framgångsrik i rollen vill vi att du har en bakgrund inom industrin. Du har goda kunskaper och erfarenheter inom LEAN och energieffektivisering och har du även erfarenhet av att arbeta med EU-projekt och ERUF-finansiering är det meriterande.
Dina personliga egenskaper är något som vi värderar högt, och för att du ska trivas i rollen - och på IUC - ser vi att du känner igen dig i vår värdegrund som enkelt kan sammanfattas i uttrycket Tillsammans. Som person är du flexibel, driven och engagerad. Du har förmågan att arbeta med flera saker samtidigt och är både strukturerad och analytisk. Vidare är du en lagspelare med ett genuint intresse av att bygga relationer internt så väl som externt.
För tjänsten krävs det att du har B-körkort, tillgång till bil och är flexibel då resor är en naturlig del av din roll.
Ytterligare information IUC Kalmar län är en regional resurs för ökad konkurrenskraft och kompetensutveckling för länets industriföretag. Vi arbetar för att stärka samverkan mellan industri, forskningsinstitut och universitet, samt regionala och lokala organisationer.
Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du får möjlighet att vara en del av en organisation som verkligen strävar efter att skapa positiv förändring. Du kommer att arbeta tillsammans med likasinnade kollegor som delar din passion för industriell utveckling. Vi är övertygade om att du kommer att känna dig inspirerad och motiverad av att vara en del av vårt team som arbetar mot ett starkare näringsliv i Kalmar län och en mer hållbar framtid.
Har vi fångat ditt intresse?
Tillträde: Omgående
Sista ansökningsdatum: 2026-02-22.
Intervjuer och urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske före sista ansökningsdatum. Märk din ansökan med "Projektledare- Industricoach" Så ansöker du
