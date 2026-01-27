Projektledare Hälsosamt åldrande
2026-01-27
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
, Kungsbacka
, Mark
Din arbetsplats
Sektorn för socialtjänst har som uppdrag att bidra till goda livsvillkor hela livet för människor som vistas i Härryda kommun. Sektorn är indelad i fem verksamhetsområden: Vård o omsorg, Funktionsstöd, Hälsa och bistånd, Integration och arbetsmarknad, Barn och familj. Gemensamt för sektorn finns en administrativ enhet och en utvecklings- och uppföljningsenhet.
Vi söker nu en projektledare under 2026 för att driva projektet hälsosamt åldrande. Hälsosamt åldrande är en del av sektorsocialtjänstens arbete för omställning till nya Socialtjänstlagen gällande bl.a arbete med förebyggande och lättillgängligt.
Tjänsten är placerad i den Hälsofrämjande enheten som är organiserad i verksamhetsområdet Hälsa och bistånd. Enheten uppdrag är att erbjuda förebyggande insatser med syfte att målgruppen ska bibehålla självständighet, hälsa och motverka ofrivillig ensamhet. Genomförandet sker genom insatser utan behovsprövning såsom öppna seniorträffar, gruppaktiviteter, rådgivande insatser samt stöd i grupp. Enheten har samverkan med olika aktörer både internt och externt såsom med föreningar, samfund, studieförbund mm.
Inom enheten arbetar 8 medarbetare med uppdrag som fritidsassistent, anhörigkonsulent, fixare, hälsolots och enhetschef. Till stöd för verksamhetens aktiviteter finns ett stort antal frivilliga med volontäruppdrag.
Du arbetar nära enhetsschefen för hälsofrämjande enheten och rapporterar till styrgruppen för Hälsosamt åldrande
Ditt uppdrag
I rollen som projektledare ska du driva arbetet utifrån den framtagna handlingsplanen Hälsosamt åldrande. Arbetet är en del av förvaltningens folkhälsoarbete och ska främjan ett åldersvänligt samhälle. Handlingsplanen utgår från fyra temaområden och du ska leda arbetet framåt. Du ska
leda det övergripande arbetet framåt. Inom vissa delområden i handlingsplanen ansvar du för det operativa arbetet. I uppdraget ingår samverkan och samarbete med en rad aktörer så som föreningar och civilsamhället, samhällsplanering och aktörer inom vård och omsorg i kommunen samt vårdcentraler.
Det här krävs för tjänsten
Erfarenhet av projektledning
• Adekvat högskoleutbildning med inriktning mot sociologisk samhällsanalys eller likvärdig utbildning
• Erfarenhet av insamling- och analys av demografisk data.
• Förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Erfarenhet av samverkan med civilsamhället och föreningslivet
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
• Du har stor förmåga att samarbete med andra aktörer så väl inom kommunen som med externa aktörer.
• Du kan ta eget ansvar och initiativ för dina arbetsuppgifter
• Du tycker det är roligt att driva och leda förbättringsarbete
• Du är strukturerad och har förmåga att arbeta självständigt och organisera och planera ditt arbete väl.
• Du har god samarbetsförmåga och förmåga att vara flexibel.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
• Du arbetar i en stabil arbetsgrupp tillsammans med kunniga och erfarna kollegor med gott kollegialt samarbete.
• Din enhetschef är lättillgänglig med ett tillitsbaserat ledarskap där du och arbetsgruppen har stor delaktighet och insyn i enhetens uppdrag, mål och utveckling.
• Du erbjuds ett stimulerande och omväxlande arbete med eget ansvar och möjlighet att själv planera ditt arbete.
• Som anställd har du tillgång till ett generöst friskvårdsbidrag.
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig. (https://www.harryda.se/arbete/arbetaiharrydakommun/detharerbjudervidig.4.4bd770a51817ff14fcd13400.html)
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Intervjuer kan komma att ske löpande.

Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302180". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Härryda kommun
(org.nr 212000-1264) Kontakt
Enhetschef
Malin Borg malin.borg@harryda.se 031-724 65 76 Jobbnummer
9706106