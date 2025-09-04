Projektledare för internationella Projekt - Föräldravikariat
Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten / Kulturjobb / Umeå Visa alla kulturjobb i Umeå
2025-09-04
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten i Umeå
, Vindeln
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Projektledare för Internationella Projekt - Föräldravikariat
Vill du göra skillnad i ett internationellt sammanhang och samtidigt bidra till vuxnas möjligheter till lärande?
Folkuniversitetet söker nu en projektledare för att samordna och utveckla våra internationella projekt inom ramen för EU-programmet Erasmus+. Andra typer av projekt inom organisationen kan också komma ifråga. Tjänsten är ett föräldraledighetsvikariat från december 2025 till juli 2026, med möjlighet till förlängning. Startdatum enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
I denna roll får du möjlighet att arbeta med internationella projekt och samarbeten. Tjänsten omfattar initialt 50% där arbetsuppgifterna är fokuserade på våra pågående EU-projekt. Beroende på din kompetens och erfarenhet kan tjänstgöringsgraden utökas till 75-100% genom att inkludera andra uppgifter inom vår verksamhet.
Ditt uppdrag
Som projektledare hos oss blir du en central person i vår internationella utveckling. Du får möjligheten att:
Samordna i nuläget två internationella projekt inom Erasmus+. Du kommer att arbeta tillsammans med våra europeiska partners och leda projekten genom hela processen - från planering till rapportering.
Samverka med vår systerstiftelse i Uppsala för att ansöka om nya projekt och utveckla vårt internationella arbete. Utöver detta ser vi möjlighet till utökade arbetsuppgifter, bland annat:
Bevaka projektmöjligheter, både internationellt och nationellt, och aktivt arbeta med att ta fram och skriva projektansökningar.
Bidra inom andra områden av vår verksamhet baserat på din kompetens och dina intressen.
Vårt mål är att växa och skapa fler möjligheter inom internationella och nationella projekt. Det innebär att det finns chans till en fortsatt anställning även efter vikariatets slut.
Vad vi söker
Vi söker dig som tycker om samarbeten, som ibland kan vara komplexa, som kan arbeta i en värdestyrd organisation, är strukturerad och lösningsfokuserad och har mycket god administrativ förmåga.
Kravprofil: Högskoleutbildning inom relevant område
Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
God och dokumenterad erfarenhet av att leda och administrera projekt, gärna internationella.
God förmåga att hantera administration effektivt och med struktur - från ekonomi och planering till mötesledning och rapportering.
Meriterande: Erfarenhet av att med framgång skriva projektansökningar, nationellt och/eller internationellt.
Erfarenhet av folkbildning och vuxenutbildning.
Vad du får hos oss
Att arbeta på Folkuniversitetet innebär att du blir del av en organisation som tror på kraften i kunskap och lärande - oavsett ålder, bakgrund eller erfarenhet.
Hos oss får du:
Möjlighet att arbeta med engagerade kollegor i en kreativ och utvecklande miljö.
En roll där du kan påverka och driva utvecklingen av internationella samarbeten.
En arbetsplats som värdesätter nytänkande, samarbete och en positiv arbetskultur.Så ansöker du
Är detta en roll som passar dig? Sök tjänsten och bli en del av vårt team som arbetar för att skapa lärande och utveckling, både lokalt och i internationell samverkan.
Observera att vi tillämpar löpande urval, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Folkuniversitetet Stift Kurs- Verksamheten
, http://folkuniversitetet.se/ Arbetsplats
Folkuniversitetet Kontakt
Stiftelserektor
Martin Höög martin.hoog@folkuniversitetet.se 090-71 14 40 Jobbnummer
9492547