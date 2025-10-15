Projektledare Energi
E.ON Sverige AB / Elektronikjobb / Kalmar Visa alla elektronikjobb i Kalmar
2025-10-15
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos E.ON Sverige AB i Kalmar
, Högsby
, Växjö
, Karlshamn
, Nässjö
eller i hela Sverige
E.ON är ett internationellt privatägt energiföretag. 70.000 medarbetare i 15 länder arbetar dagligen för utvecklingen av tekniska innovationer och användarvänliga kundlösningar för den nya energivärlden. Vi är det första stora energibolaget som verkligen fokuserar på framtidens energilösningar genom våra affärsområden för smarta nät och kundlösningar.
Välkommen till oss på E.ON - och bli en del av energiomställningen. I samarbete med våra kunder och partners ser vi till att el och värme produceras, används och återvinns smartare. Om du har passion och tror på kraften i att arbeta tillsammans är E.ON platsen för dig.Publiceringsdatum2025-10-15Om företaget
I vårt team, Anslutningar & Serviceaffären i Kalmar/Karlshamn, är vi tolv medarbetare som ansvarar för både investeringar i, och förvaltning av lokalnätet i Kalmar/Öland/Blekinge. Vi arbetar engagerat tillsammans med våra kunder för att bygga ett hållbart samhälle och driva utvecklingen mot framtidens elnät. För att lyckas med detta vill vi utöka gruppen med ytterligare en projektledare! Teamet består förutom projektledare även av projektörer och nättekniker.
Din roll
Som Projektledare hos oss har du en viktig del i att förverkliga framtidens elnät. Du driver affären gentemot våra entreprenörer och ansvarar för att beställa projekt som du sedan ansvarar för från start till slut. Du följer upp, genomför fältkontroller och besiktar projekt där vi förstärker, förnyar och underhåller vårt elnät.
Rollen innebär ett nära samarbete internt, framför allt med våra projektörer. Externt har du många kontaktytor, med kunder, entreprenörer och markägare, för att säkerställa ett hållbart och driftsäkert elnät. Du hanterar flera projekt samtidigt, vilket ger en varierad och dynamisk arbetsdag där ingen dag är den andra lik. Som BAS-P ansvarar du för arbetsmiljöplanering och säkerhetsfrågor i projekten.
Tjänstens placeringsort är Kalmar. I och med vårt verksamhetsområdes utbredning inom stora delar av Kalmar/Öland/Blekinge kommer dagsresor inom området att förekomma. Här möter vi kunden på deras hemmaplan.
Dina erfarenheter
Vi tror att du har rätt förutsättningar för rollen om du har jobbat med större infrastrukturprojekt tidigare inom energi-, VA-, anläggning eller motsvarande branschområden. Vi söker dig med erfarenhet av entreprenadjuridik och avtalshantering. Har du även goda kunskaper inom elnät och eldistribution, praktisk erfarenhet av markarbete i fält samt erfarenhet av att ha arbetat med infrastrukturprojekt i tätort är det meriterande. Du är van vid samordning med andra externa parter.
För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har en riktigt bra känsla för service och ser positivt på breda kontaktytor såväl internt som externt. I rollen driver du många parallella projekt vilket ställer krav på självledarskap och din förmåga att arbeta strukturerat med ett säkerhetstänk genom hela processen.
Hur är det hos oss?
Vi välkomnar dig till ett hjälpsamt och öppet team med en stöttande kultur där kunskapsutbyte sker dagligen och är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna uppnå goda resultat. Gruppen karaktäriseras av arbetsglädje, nyfikenhet och inkludering där vi tillsammans tar beslut som driver våra processer framåt.
Din chef, Emma Wiik, är en ledare som prioriterar att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för teamets samarbete och framgång. Emma är alltid tillgänglig och uppmuntrar personlig utveckling. Hon värdesätter också att vi har roligt på jobbet och arbetar aktivt för att vi tillsammans ska skapa en inkluderande och positiv arbetsmiljö.
På E.ON arbetar vi aktivt med inkludering - det är avgörande för att driva energiomställningen framåt. Vi vill att just du ska känna dig välkommen! Vi strävar efter att skapa en trygg arbetsmiljö med meningsfulla arbetsuppgifter och goda möjligheter till utveckling. Vi fortsätter hela tiden att utmana oss själva för att skapa en välkomnande arbetsplats, där vi hoppas att du kommer att trivas.
Vi arbetar för ett mer hållbart energisamhälle, men det är minst lika viktigt att våra medarbetare har förutsättningar att värna om sin personliga hållbarhet. Vi erbjuder därför bra förmåner för att du ska må bra och ha god balans mellan arbete och fritid. Några av dessa är arbetstidsförkortning som är högre än branschens standard, hälsoförsäkring, fri sjukvård och mer därtill!
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 2 november.
För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Emma Wiik, +46 76 11 77 421 Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "240243-43697257". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.On Sverige AB
(org.nr 556006-8420), http://www.eon.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
E.ON Energidistribution AB Kontakt
Emma Wiik +46761177421 Jobbnummer
9557154