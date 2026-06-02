Projektledare Allmän järnväg
2026-06-02
Vi söker en Projektledare inom allmän järnväg med inriktning mot kemisk ogräsbekämpning av järnvägar till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med stationeringsort i Gävle. Uppdraget startar i början av augusti och pågår till slutet av september, med möjlighet till förlängning.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Vi söker en Projektledare inom allmän järnväg med inriktning mot kemisk ogräsbekämpning av järnvägar. Rollen innebär att planera och projektleda entreprenader inom ogräsbekämpning längs järnvägen i Sverige, inklusive linjebekämpning och manuell bekämpning av invasiva arter. Uppdraget omfattar samordning med tillsynsmyndigheter samt ledning av projektingenjör, miljö- och fältresurser för att säkerställa genomförande och uppföljning av entreprenaderna.Publiceringsdatum2026-06-02Dina arbetsuppgifter
Planera, genomföra och följa upp projektarbetet enligt styrande dokument
Ansvara för projektets tid, kostnad, innehåll, kvalitet, säkerhet, arbetsmiljö och miljö
Upprätta och följa upp kalkyl, budget och prognoser
Upprätta och ajourhålla kontrollprogram, kontrollplaner och tidplaner
Säkerställa att erforderliga operativa möten genomförs
Följa upp och driva projekt utifrån tid, kostnad och innehåll
Säkerställa att anläggningskrav och föreskrifter följs av entreprenörer
Rapportera löpande till sektionschef eller utsedd ansvarig
Överföra kunskap till Trafikverkets anställda inom aktuella arbetsområden
Krav (OBS, obligatoriska)
Kunna uttrycka sig väl på svenska språket i både tal och skrift.
Erfarenhet från arbete i projektgrupper där samordning varit viktig.
B-körkort.
Minst 3 års arbetserfarenhet som projektledare inom det aktuella teknikområdet (Projektledare allmän järnväg). Arbetserfarenheten ska ej vara äldre än 10 år.
Kännedom om lagar och förordningar samt standarder och föreskrifter inom aktuellt område.
Du ska ha genomgått BASÄSKYDD
Kunskaper inom entreprenadjuridik (AB04)Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Centio Consulting Group AB
