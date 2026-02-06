Projektledare
Region Jönköpings län / Datajobb / Jönköping Visa alla datajobb i Jönköping
2026-02-06
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
IT-centrum Region Jönköpings Län
Är du en erfaren projektledare som brinner för IT och digital utveckling? Hos oss får du arbeta i ett inspirerande, roligt och kreativt team, där vi tillsammans utvecklar smarta digitala lösningar som gör verklig skillnad. Vi erbjuder en arbetsmiljö som präglas av öppenhet, delaktighet och hög kompetens - där du ges möjlighet att växa tillsammans med oss. Välkommen med din ansökan till oss på IT-centrum, Region Jönköpings Län.
Rollen som projektledare
Vi söker dig som vill driva spännande projekt inom IT-centrums ansvarsområden! Vårt största behov ligger inom teknikinriktade projekt, men uppdragen kan sträcka sig över hela verksamheten - vilket ger dig en dynamisk och omväxlande roll. I rollen ingår att leda projekt från start till mål och säkerställa att initiativen inte bara levereras i tid och inom budget, utan också skapar långsiktig nytta och effekt efter avslut. Som projektledare hos oss hanterar du flera parallella projekt där balansgången mellan olika initiativ kräver struktur och prioritering, du kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa framdrift på flera fronter samtidigt.
Du skapar, underhåller och följer upp både detaljerade och övergripande projektplaner. Du definierar milstolpar, säkerställer leveranser och rapporterar till relevanta forum och intressenter. Som projektledare hos oss blir du en länk mellan alla involverade parter och skapar förståelse för projektets mål och framsteg, oavsett om det gäller tekniska specialister, verksamhetsledare eller externa aktörer. I rollen ingår även att identifiera och proaktivt analysera potentiella hinder och risker i projekten, samt arbeta för att minimera eller eliminera dem innan de påverkar genomförandet.
Din blivande arbetsplats
IT-centrum stödjer invånare, patienter och medarbetare i Region Jönköpings Län med digitala lösningar som gör verklig skillnad. Vi är drivna av att möta regionens behov av IT-tjänster och att vara proaktiva i att identifiera möjligheter för verksamhetsutveckling genom effektiv IT. IT-centrum har ett samlat ansvar för IT-verksamheten i Region Jönköpings län. I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att regionens verksamheter utvecklas och stöds med bra IT-lösningar. Vi arbetar processorienterat och kvalitetsmedvetet i enlighet med vårt ISO-certifierade verksamhetssystem. Vi är idag över 250 engagerade och framåtlutade medarbetare med hög kompetens och framåtanda inom sina respektive ansvarsområden. Tillsammans arbetar vi för att bli Sveriges bästa IT-avdelning! Du kommer ingå i enhet RTS - Regional utveckling, trafik och stöd som förvaltar och driver projekt kopplat till system för bland annat Länstrafiken, Verksamhet & Service Regional Utveckling (inklusive Smålands Musik & teater samt fyra skolor).Publiceringsdatum2026-02-06Profil
För att vara aktuell för tjänsten är du certifierad projektledare enligt PMI, PMP eller motsvarande, vilket säkerställer att du har en gedigen metodkunskap och kan driva projekt strukturerat och effektivt. Därutöver ser vi även att du har gedigen erfarenhet av IT-projekt som exempelvis innebär att leda IT-relaterade projekt i komplexa IT-miljöer. Du har tidigare erfarenhet av att navigera utmaningar kopplade till systemintegration, digital transformation och teknisk utveckling.
För att trivas hos oss i rollen som projektledare har du en stark kommunikationsförmåga, du anpassar budskap efter målgrupp. Du bygger förtroende, driver samarbete och tar beslut när det behövs. Du prioriterar smart i ett högt tempo, håller riktningen även när förutsättningar ändras och bryter ner mål till genomförbara steg. Din ledarstil är trygg och prestigelös - du skapar arbetsro, energi och engagemang i teamet.
Vårt erbjudande till dig
• Vi utlovar spännande och varierande arbetsuppgifter i en dynamisk miljö.
• Du får möjlighet att påverka och planera ditt eget arbete.
• Trygg och flexibel arbetsplats med möjlighet till två dagar per vecka på distans.
• Vi har friskvårdsbidrag samt mycket goda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter
• Hälsofrämjande arbetsplats med gemensamma aktiviteter och fokus på välmående.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Höher på tel. 070-682 27 61 för mer information.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Vi genomför intervjuer och rekrytering löpande före sista ansökningsdag 8 mars.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vårt team!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "I04/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9726706