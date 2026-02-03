Projektledare
Centio Consulting Group AB / Byggjobb / Stockholm Visa alla byggjobb i Stockholm
2026-02-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Centio Consulting Group AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vi söker en Projektledare för utbyte rulltrappor Citybanan och Odenplan till en myndighet inom trafik.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Sektionen Buss, Pendel och Bytespunkter ingår i avdelningen Investeringsprojekt, som ansvarar för att leda och genomföra program och projekt av olika omfattning och komplexitet. Sektionen säkerställer att projekten levererar enligt plan och att kompetent personal finns tillgänglig.
I detta projekt ska rulltrappor på stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan bytas ut innan de når sin bedömda designlivslängd. Målet är att bytet sker enligt framtagen förstudie och inriktningsbeslut, med leveranser som uppfyller tekniska krav. Projektet inkluderar även åtgärder på tillhörande stomme och fackverkskonstruktion. Planeringen ska ta hänsyn till brandskyddskrav så att stationerna kan hållas i drift utan störningar. Projektledaren ansvarar för att projektet genomförs enligt avdelningens rutiner för projektledning.Publiceringsdatum2026-02-03Dina arbetsuppgifter
Leda och genomföra projekt enligt fastställd projektspecifikation avseende omfattning, tid, kostnad och kvalitet
Upprätta och uppdatera projektplan utifrån projektbeställning
Säkerställa att projektet drivs enligt interna riktlinjer, rutiner och projektmetodik
Följa säkerhetskrav samt miljö- och arbetsmiljökrav
Rapportera månadsvis till sponsor och styrgrupp
Samverka med upphandlingsledare och andra projektledare i avtals- och upphandlingsfrågor
Ansvara för projektets överlämning och stängning, inklusive sammanställning av erfarenheter och slutrapport
Delta i tekniska frågeställningar och kommunicera med relevanta intressenter
Skapa och upprätthålla en projektkultur som harmonierar med organisationens värderingar
Krav (OBS, obligatoriska)
Flytande svenska i tal och skrift.
Dokumenterad erfarenhet, minst 9 års erfarenhet som projektledare för komplexa bygg och anläggningsprojekt med minst en projektbudget på 250 mnkr. Kompetensen skall vara införskaffad de senaste 15 åren.
Dokumenterad utbildning inom byggnadsteknik, anläggning eller likvärdigt. Utbildningen ska varit minst 3 år på heltid för att godkännas. Högskola och universitet godkänns om de varit minst 3 år långa på heltid.
Minst 5 års erfarenhet från arbete i projekt som tillämpat AB04 och/eller ABT06.
Dokumenterad erfarenhet av att medverkat i minst 1 projekt inom offentlig verksamhet i en ledande befattning för beställarorganisationen inom bygg och anläggning eller likvärdiga projekt. Projektet ska minst haft en budget på 100 mnkr. Som ledande befattning räknas projektledare och projektchef.
Meriterande
Certifiering inom projektledning enligt PMP, IPMA eller likvärdig utbildning.
Minst 4 års erfarenhet som projektledare inom rulltrappsinstallationer.
Minst 4 års erfarenhet av tidiga skeden i projekt, som projektledare med en projektbudget på minst 50 mnkr. I tidiga skede räknas faserna: Förstudie, åtgärdsval, planeringsfas eller likvärdigt. Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7162397-1821620". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
(org.nr 559153-2907), https://centio.teamtailor.com
Vällingby torg (visa karta
)
162 65 VÄLLINGBY Arbetsplats
Centio Jobbnummer
9720615