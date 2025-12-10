Projektledare
2025-12-10
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Har du erfarenhet av produktionsplanering eller projektledning samt intresse för ledarskapsfrågor och drivs av att motivera och inspirera dina medarbetare? Efterfrågan på våra produkter ökar hos våra kunder som till stor del är internationella företag i flygindustribranschen och vi söker dig som vill vara med och driva våra projekt i produktionsfasen inklusive eftermarknad samt mindre till mellanstora produktutvecklingsprojekt.
Som projektledare får du en central roll i verksamheten för att säkerställa projektens resultat och leveranser till kund och ansvarar för gränssnittet mot våra externa kunder. Våra projekt drivs tvärfunktionellt med representanter från hela organisationen. Uppdraget innehåller allt från planering, resurshantering, ledning samt rapportering av progress och ekonomi till en styrgrupp. Du kommer också arbeta med att aktivt bedöma, identifiera och begränsa risker och realisera möjligheter samtidigt som du bidrar till förbättringar i organisationen.
Våra produkter spänner över en stor bredd och utgörs av system och delsystem för olika flygapplikationer med ett brett teknikinnehåll som avancerad mekanik, elektronik och programvara. Våra projekt är noga uppstyrda av vårt verksamhetssystem och våra utvecklingsprocesser anpassade för flygsäkerhetskritiska system.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper för att bygga starka och välfungerande projektteam, och söker dig som har ett stort intresse för ledarskap, är kommunikativ och ser människorna bakom rollerna. Som person tar du ansvar, är anpassningsbar och har en förmåga att kombinera affärsmässighet, strategiskt tänkande med operativa åtgärder.
För att lyckas i rollen har du en högskoleingenjörsexamen inom teknik/industriell ekonomi eller motsvarande. Du har också några års erfarenhet från en liknande roll inom industriell verksamhet samt goda kunskaper i engelska, i såväl tal som skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassning kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-14
