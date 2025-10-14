Projektledare
2025-10-14
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Linköping
, Karlsborg
, Ödeshög
, Stockholm
Människa, teknik, förändring och framtid möts i rollen som Projektledare på LFV. Vi söker dig som vill vara med och leda utvecklingen av framtidens flygtrafik- och drönartjänster. Du kommer vara med och arbeta för ett säkrare och mer robust samhälle. Välkommen att sikta högre med oss!
Projektkontoret LFV
På projektkontoret leder vi idag flertalet komplexa och spännande projekt inom bland annat områden som System för Flygtrafikledning, IT och IT-säkerhet, Beredskap och Säkerhet, BI och Digitalisering, Remote Tower samt kommunikation, navigering och övervakningssystem (CNS).
Vårt uppdrag och ansvarsområde är att tillsätta projektledare till LFVs projekt och program, utveckla och effektivisera projektmetodik och processer. Projektkontoret består idag av projektledare, portföljledare och dataanalytiker och vi är ca 25 medarbetare.
Vad innebär rollen?
Som projektledare hos oss på LFV har du en nyckelroll i att driva och leda projekt som främjar och säkerställer vår position som innovativ ledare inom flygtrafikledning.
Du kommer att:
• Planera, leda och följa upp projekt
• Säkerställa att projekt levereras i tid, inom budget och med hög kvalitet
• Samverka med olika nationella och internationella intressenter, både internt och externt, för att förverkliga projektmål
• Delta i upphandling av tekniskt avancerade system
• Arbeta med tvärfunktionella team och bidra till att skapa en positiv och kreativ arbetsmiljö
• Identifiera och implementera effektiva lösningar för att optimera våra processer
Vem är du?
Vi tror att du är en person som gillar att lösa problem, ser möjligheter där andra ser hinder och snabbt kan ställa om när förutsättningar förändras. Du är trygg i dig själv och vet vad som krävs för att nå dina mål och utvecklas i din roll. Med din förmåga att skapa förtroende bygger du hållbara relationer, oavsett om det handlar om kollegor, samarbetspartners eller andra intressenter.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete och långsiktiga relationer. Vi letar efter dig som har en passion för att skapa värde och medverka till vår gemensamma framgång.
Har du även en positiv inställning, uppskattar trevliga kollegor och motiveras av att bidra till utveckling i en komplex och samhällsviktig verksamhet?
Då är du rätt för jobbet om du även har:
• Goda kunskaper i projektledning
• Erfarenhet av att leda och styra tvärfunktionella team
• Erfarenhet av IT, leverans- och/eller utvecklingsprojekt
• Har kunskap om projektekonomisk kalkylering och uppföljning
• Civilingenjörsutbildning eller motsvarande förvärvat via arbetserfarenheter
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande
• Erfarenhet av systemförvaltning och verksamhetskritiska IT-lösningar.
Övrig information
Tjänsterna är tillsvidareanställning med placeringsort Norrköping, Sturup eller Arlanda.
Innan anställning genomför LFV en säkerhetsprövning som bland annat innefattar registerkontroll, säkerhetsintervju och drogtest. Denna tjänst kräver svenskt medborgarskap.
Som anställd hos oss kommer du arbeta i en spännande bransch som ständigt utvecklas genom teknik, forskning och internationella samarbeten. Vidare får du en trygg och marknadsmässig anställning med bra förmåner som t ex utökad semester, flexibel arbetstid/arbetsplats, friskvårdsbidrag, privatvårdsförsäkring, föräldrapenningtillägg, företagshälsovård och förmånliga pensionsvillkor
Vi värdesätter mångfald och vi tror att olika perspektiv gör oss bättre. Vår rekryteringsprocess är kompetensbaserad och innehåller urval, tester och intervjuer, vilket säkerställer att alla kandidater behandlas lika och rättvist.
Om LFV
Vi leder flyget - i takt med tiden, i alla lägen. LFV är Sveriges ledande aktör inom flygtrafikledning för civil och militär luftfart med tillhörande tjänster. Vi erbjuder flygtrafikledning och relaterade tjänster både nationellt och internationellt. Våra flygledare leder dagligen cirka 2 000 flygplan i svenskt luftrum. LFV var först i världen med flygtrafikledning på distans och vi driver digitaliseringen inom flera områden. Genom olika samarbeten är vi med och effektiviserar det europeiska luftrummet. Läs mer om LFV här Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luftfartsverket
(org.nr 202100-0795), https://lfv.se/ Kontakt
Gruppchef Projektkontoret
Örjan Johansson orjan.johansson@lfv.se Jobbnummer
9555292