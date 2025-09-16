Projektledare
Rasulson Consulting AB / Datajobb / Helsingborg Visa alla datajobb i Helsingborg
2025-09-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rasulson Consulting AB i Helsingborg
, Höganäs
, Landskrona
, Lund
, Malmö
eller i hela Sverige
Uppdragsbeskrivning - Projektledare
Bakgrund
En stadsbyggnadsförvaltning med cirka 270 medarbetare befinner sig i en pågående digital transformation med fokus på att harmonisera processer och modernisera sitt digitala systemlandskap. Förvaltningen har under det senaste året infört Lime CRM för ärendehantering, men användningen omfattar än så länge endast en begränsad del av verksamheten. Ett beslut har tagits att skala upp användningen av systemet för att omfatta fler delar av organisationen. En verksamhetsanalys som genomfördes i början av året har identifierat områden med stor utvecklingspotential som ska ligga till grund för det fortsatta arbetet.
Uppdraget
Rollen kräver en senior projektledare med djup kompetens inom digitalisering, digital transformation och verksamhetsutveckling. Projektledaren ska leda utvecklingen och utrullningen av Lime till att bli ett förvaltningsövergripande ärendehanteringssystem och samtidigt coacha organisationen i modern digital utveckling. Detta inkluderar att arbeta med digitala roadmaps, behovsbaserad utveckling med fokus på kundvärde, samt etablering av tydliga processer och roller för överlämning mellan projekt och förvaltning.
Mål
Att tillsammans med interna funktioner och externa leverantörer, genom välplanerad utveckling och införande, successivt bredda förvaltningens digitala stöd och kunskapsnivå inom Lime-plattformen.Publiceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Ta fram en övergripande projektplan med resursestimat för de olika delarna av uppdraget.
Leda utveckling och utrullning av ny funktionalitet med fokus på verksamhetsnytta och kundvärde.
I samverkan med digitala funktioner definiera processer och arbetssätt för digital utveckling, med projektet som exempel på best practice.
Utföra löpande analyser för att uppdatera och vidareutveckla befintliga underlag och roadmap.
Leda workshops och analyser för att identifiera nya behov och utvecklingsområden för både arbetsgrupp och styrgrupp.Kravprofil för detta jobb
Dokumenterad erfarenhet av projektledning i större organisationer inom digitala projekt.
Erfarenhet av projektledning kopplat till CRM- eller ärendehanteringssystem.
Goda kunskaper inom verksamhetsanalys och behovsanalys för digitala system.
Erfarenhet av M365 och SharePoint.
Meriterande kompetenser
Kunskap om Lime CRM.
Erfarenhet av agila arbetssätt.
Projektledning inom offentlig sektor.
Kännedom om stadsbyggnadsrelaterade processer.
Uppdragsinformation
Start: 20 oktober 2025
Slut: 30 april 2026 (möjlighet till förlängning upp till 6 månader på oförändrade villkor)
Omfattning: 50 %, med möjlighet till successiv upptrappning
Plats: Helsingborg
Ersättningsform: Löpande timarvode
Ansökan ska innehålla CV samt relevanta referenser som visar erfarenhet av liknande projekt. Urval sker löpande, vilket innebär att uppdraget kan stängas innan sista ansökningsdatum.
Om Rasulson Consulting
Rasulson Consulting är ett specialiserat bemannings- och rekryteringsföretag inom IT-sektorn. Vi samarbetar med ledande tech-bolag och innovativa startupföretag för att erbjuda spännande karriärmöjligheter för dig med intresse för digital utveckling. Genom vår djupa tekniska förståelse och vårt starka nätverk kan vi snabbt matcha rätt kompetenser med rätt uppdrag. Hos oss får du personlig vägledning, regelbunden återkoppling och möjligheten att ta nästa steg i din IT-karriär. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: yahyo.said@rasulson.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rasulson Consulting AB
(org.nr 559322-0733)
252 78 HELSINGBORG Kontakt
Yahyo Said yahyo.said@rasulson.com 0142-150 00 Jobbnummer
9512012