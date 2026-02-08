Projektledarassistent i Göteborg
Medarbetare sökes - Projektledarassistent i Göteborg
Vi söker en engagerad och kompetent medarbetare till tjänsten som projektledarassistent inom vår organisation.
Om oss:
Support Group Network är en ideell och inkluderande organisation som arbetar för social utveckling, integration och stärkt delaktighet i samhället. Vi driver projekt som främjar utbildning, samhällsengagemang och stöd till individer i olika livssituationer. Vårt arbete kännetecknas av samarbete, mångfald och ett starkt fokus på att skapa positiv förändring för människor i alla åldrar och bakgrunder.
Kvalifikationer:
Vi ser att du:
• Har en högskoleutbildning.
• Behärskar flera språk, särskilt dari, pashto och svenska.
• Engelska är meriterande.
• Har mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt.
• Har erfarenhet av att arbeta med människor och är trygg i att skapa och utveckla relationer.
• Är strukturerad, ansvarstagande och har god samarbetsförmåga.
• Trivs i en stödjande roll och kan arbeta både självständigt och i team.
Arbetsuppgifter:
Som projektledarassistent kommer du att:
• Stötta projektledaren i planering, genomförande och uppföljning av projekt.
• Delta i möten, dokumentera och följa upp beslut.
• Ha kontakt med deltagare, samarbetspartners och andra aktörer.
• Bidra till god kommunikation inom projektet.
• Hjälpa till med administrativa och organisatoriska uppgifter.
Anställningsform:
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 50 % under ett år, med startdatum 02 mars 2026, med möjlighet till förlängning beroende på projektets fortsättning och finansiering.
Vi erbjuder:
• En utvecklande tjänst i en meningsfull organisation.
• Möjlighet att arbeta i en mångkulturell och dynamisk miljö.
• Erfarenhet inom projektarbete och organisationsutveckling.
Ansökan:
Mejla ditt CV och personliga brev till följande e-postadress: nour.abdulsalam@supportgroup.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
