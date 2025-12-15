Projektkoordinator till Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Projektkoordinator till Göteborg
Vill du arbeta i en dynamisk roll där du är navet i våra större projekt?
Vi söker en strukturerad och driven projektkoordinator som trivs med att arbeta i komplexa flöden. Hos oss blir du en del av ett globalt företag med stora möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Du ansvarar för att administrativt hålla ihop våra projekt från order till leverans - och bidrar till att våra avancerade pumpsystem når kunder världen över.
Om rollen
Som projektkoordinator blir du en nyckelperson i våra större projekt, bland annat EPC-projekt, och ser till att hela kedjan från order till leverans fungerar smidigt. Du är den som håller ihop trådarna mellan kund, sälj och leverantörer. Rollen innefattar även att du arbetar med orderhantering och leveransbevakning.
Följa upp deadlines och samarbeta nära med alla som är involverade i projekten
Hantera dokumentation, tidsplaner och rapportering för att säkerställa att projekten följer plan
Stödja säljteamet med planering, uppföljning och kundkontakt
Sköta inköp och ha löpande kontakt med våra produktionsenheter och externa leverantörer
Registrera order och bevaka leveranser för att allt ska komma fram i tid
Vad säger Lizette Mayer, Sales Support - Logistics and Quality Manager, om KSB?
"Jag strävar efter att skapa en arbetsmiljö där medarbetarna känner glädje och stolthet över sitt arbete. Vi värdesätter öppenhet, högt i tak och en stark kollegial gemenskap, det ska kännas inspirerande att komma till jobbet varje dag.
Hos oss lär man sig något nytt varje dag och får möjlighet att arbeta med spännande kunder inom en dynamisk bransch. Det gör att arbetet blir både utvecklande och roligt."Publiceringsdatum2025-12-15Profil
Vi tror att du är en kommunikativ och lösningsorienterad person som trivs med att bygga goda relationer och samarbeta över gränser, både internt inom organisationen och våra producerande enheter, men även externt med kunder och leverantörer. Du har en stark känsla för struktur, är noggrann och organiserad. Du har lätt för att prioritera och hantera flera uppgifter parallellt, vilket gör att projekten fortsätter framåt på ett strukturerat sätt. Du är flexibel och anpassar dig till förändringar, samtidigt som du behåller fokus och drivkraft. Vi ser gärna att du har din bakgrund inom industrin eller närliggande bransch där du arbetat med tekniska produkter och projektflöden.
Utöver detta ser vi gärna att du har
Några års erfarenhet av projektadministration/koordinering inom tekniska eller industriella miljöer
Vana av att hantera mycket projektdokumentation, så som tex ritningar, manualer, hantering av portaler och revisionsnummer
Erfarenhet av att arbeta ut mot producerande enheter/fabriker samt verkat i en roll som kräver kund- och leverantörskontakter
Erfarenhet av att arbeta med orderregistrering och leveransbevakning
Mycket goda kunskaper av att arbeta med affärs- och CRM-system (vi arbetar i SAP)
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
Vad tycker Tobias Köhler, Sales Support, om att jobba på KSB?
"Jag trivs jättebra här! Vi har fantastiska kollegor och ett intressant arbete med utmaningar som verkligen passar mig. Vi har en bra stämning, högt i tak och det är alltid kul att komma till jobbet.
Ingen dag är den andra lik, variationen gör jobbet både spännande och utvecklande. Utmaningen i problemlösning är spännande och att se nöjda kunder är det som motiverar mig mest."
Läs mer om hur det är att arbeta på KSB.https://www.ksb.com/sv-se/foeretag/karriaer
Vi erbjuder
Som projektkoordinator hos oss erbjuds du en varierad och stimulerande roll där du får arbeta med spännande projekt. Som en del av KSB-familjen kan du förvänta dig attraktiva förmåner, såsom friskvårdsbidrag, lunchförmån, sjukvårdsförsäkring med mera. Vår företagskultur präglas av positivitet och stöd. Då vi är en del av en världsomspännande koncern så har vi mycket kontakter, samarbeten och dialog med kollegor främst inom Europa men även andra delar av världen.
Kontakt och ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med rekryteringskonsult Maria Ahlén, 0708-490288, på Intenso Teknikrekrytering.
Skicka in din ansökan via ansökningsknappen. Vi arbetar med löpande urval under denna rekrytering, vi vill därför gärna ha in din ansökan snarast möjligt.
Välkommen med din ansökan!Om företaget
KSB är en av Europas ledande tillverkare av pumpar och ventiler som globalt har drygt 16 000 medarbetare. Under varumärket KSB SupremeServ erbjuder vi kvalificerad service och reservdelar för våra produkter. Koncernens huvudkontor finns i Tyskland. KSB Sverige AB, det svenska säljbolaget, har sitt huvudkontor i Sisjön i Göteborg. Det är ett expansivt företag där 73 medarbetare marknadsför hela produkt- och serviceprogrammet i Sverige mot kunder inom Industri, Energi, Gruvnäring, Petrokemi, VA och VVS. Omsättningen 2024 uppgick till 498 MSEK. KSB präglas av att leverera hög kvalitet och är ett spännande internationellt företag där du som medarbetare kontinuerligt känner av den globala företagskulturen genom kontakterna med dina kollegor runt om i världen. Läs mer om bolaget på www.ksb.com Så ansöker du
