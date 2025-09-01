Projektingenjör
Är du en tekniskt driven projektingenjör med erfarenhet av industriprojekt? Vill du vara med och forma framtidens klimatneutrala cementproduktion?
Då kan Heidelberg Materials i Slite vara rätt plats för dig. Ansök redan idag!
Som projektingenjör hos oss kommer du att arbeta med både större och mindre investeringsprojekt inom bygg, maskin och process. Du planerar, leder och följer upp projekt från start till mål - alltid i nära samarbete med kollegor, leverantörer och entreprenörer.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Identifiera och analysera nya idéer och projekt.
Samverka och bygga relationer med berörda intressenter inom fabriken.
Teknisk och kommersiell utvärdering av offerter.
Projektleda och samordna stora som små projekt hela vägen från initiering till avslut.
Ha budget- och tidplansansvar för projekten.
Koordinera och leda projektresurser, interna och externa.
Vi erbjuder:
Attraktiv lön och bonus.
Flexibelt arbete och hybrid arbetsplats.
30 dagars semester, och cirka 55h att använda som ledig tid.
Företagshälsovård med till exempel samtalsstöd, hälsocoachning, hälsoundersökningar, hälsosatsningar.
Fria samtal med ekonom, jurist även för privata ärenden.
Pensionsavsättningar och pensionsrådgivning av oberoende aktör utan provisionsinkomst.
Försäkringar med förstärkt inkomst vid sjukdom och föräldraledighet samt extra stöd och behandling vid sjukdom.
Vi söker dig som:
Har högskoleutbildning inom maskinteknik eller motsvarande.
Har dokumenterad erfarenhet av projektledning inom industri eller teknik.
Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.
Har B-körkort.
Meriterande om du har erfarenhet av SAP, MS Project eller liknande verktyg.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du som person är strukturerad, resultatinriktad med förmågan att arbeta självständigt i en miljö som kräver stor samverkan.
I denna rekrytering samarbetar Heidelberg Materials med rekryteringsföretaget Jobway. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Vi tillämpar löpande urval, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-09-01Om företaget
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att bli en av världens första cementfabriker som tillverkar cement med noll nettoutsläpp av koldioxid år 2030. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen. Vi har en egen lunchrestaurang, företagshälsovård och andra förmåner som till exempel idrottshall, gym och bra möjligheter att utvecklas. Ersättning
